La Californie démantèle un réseau de cambriolages ciblant des installations de cannabis, notamment dans le comté de SLO

Un réseau de cambriolages de plus de deux douzaines de personnes soupçonnées d’avoir touché plusieurs installations liées au cannabis à travers l’État – dont une dans le comté de San Luis Obispo – a été démantelé par le ministère de la Justice de Californie.

Les cambrioleurs auraient volé plus d’un million de dollars de produits et près de mille livres de cannabis à plus de deux douzaines d’entreprises dans tout l’État, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de San Luis Obispo.

Sur les 22 individus arrêtés et inculpés par l’État pour avoir prétendument été impliqués dans l’opération de criminalité organisée au détail, plus de la moitié sont soupçonnés d’avoir attaqué une usine de transformation de cannabis dans le nord du comté de SLO en janvier, indique le communiqué.

Le cambriolage a eu lieu vers 4 h 15 le 16 janvier, lorsque des témoins ont rapporté avoir vu au moins sept suspects sortir en courant de l’établissement avec des sacs de cannabis, selon le communiqué. Les suspects avaient fui les lieux au moment où la police est arrivée.

Au moins 500 livres de cannabis ont été volées et un coffre-fort a été cambriolé, pour des pertes totales estimées à 500 000 $, indique le communiqué.

Le ministère de la Justice de Californie a confisqué plus de 50 livres de cannabis provenant d’un réseau de cambrioleurs soupçonné d’avoir volé au moins 15 entreprises dans tout l’État.

Une enquête ultérieure menée par le bureau du shérif a révélé qu’un crime similaire avait eu lieu à San Jose, ce qui a finalement conduit le comté à contacter le ministère de la Justice de l’État dans le cadre d’une enquête multi-agences sur les vols au détail liés au cannabis, indique le communiqué.

Le ministère de la Justice a lié la série de cambriolages à travers la Californie à une équipe de membres du gang d’Oakland, qui comprenait 13 personnes soupçonnées d’être impliquées dans le cambriolage du nord du comté de SLO, selon le communiqué.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a inculpé les 22 suspects de cambriolage commercial, de vol qualifié, de vol organisé dans un commerce de détail et de complot le 29 août, a déclaré le ministère de la Justice.

Au total, a déclaré Bonta, le groupe de voleurs s’est introduit dans au moins 15 dispensaires dans neuf comtés de l’État, dont Santa Cruz, Monterey, Solano, Kern, Fresno, Merced, Sonoma County, San Diego et San Luis Obispo.

« Le ministère de la Justice de Californie s’est engagé à éradiquer le crime organisé dans le commerce de détail sous toutes ses formes », a déclaré Bonta dans le communiqué. « Cette annonce envoie un message clair aux voleurs potentiels : le crime organisé dans le commerce de détail ne sera pas toléré en Californie car il coûte cher aux entreprises, aux détaillants et aux consommateurs. »