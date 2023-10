La Californie décriminalise presque les psychédéliques – mais le gouverneur freine

La Californie devra redoubler d’efforts pour décriminaliser les hallucinogènes avant que le gouverneur Gavin Newsom ne signe un projet de loi, a indiqué samedi un communiqué du gouverneur, annonçant que le projet de loi avait fait l’objet d’un veto.

La loi rejetée, qui devait entrer en vigueur en 2025, aurait supprimé les sanctions pénales pour les personnes possédant des psychédéliques naturels pour leur usage personnel. Cela aurait également exigé que l’État forme un groupe pour étudier et formuler des recommandations sur l’utilisation thérapeutique des médicaments.

Newsom, un démocrate qui a défendu la légalisation du cannabis en 2016, a déclaré samedi dans un communiqué qu’il fallait faire davantage avant que la Californie ne dépénalise les hallucinogènes.

« La Californie devrait immédiatement commencer à travailler pour mettre en place des directives de traitement réglementées – remplies d’informations sur le dosage, de directives thérapeutiques, de règles pour prévenir l’exploitation pendant les traitements guidés et d’une autorisation médicale de l’absence de psychose sous-jacente », indique le communiqué de Newsom. « Malheureusement, ce projet de loi décriminaliserait la possession avant l’entrée en vigueur de ces lignes directrices, et je ne peux pas le signer. »

La législation, qui fait écho à des mesures similaires en Oregon et au Colorado, est le fruit d’années d’efforts de la part des partisans de la réforme des drogues et des législateurs des États. Scott Wiener, sénateur de l’État qui représente San Francisco et a présenté le projet de loi fin 2022, a fait valoir qu’il s’agissait d’un moyen important de réparer les méfaits de la « guerre contre la drogue » et d’ouvrir de nouvelles voies de traitement de la santé mentale.

« Les anciens combattants et toute personne souffrant du SSPT et de dépression ne devraient pas faire l’objet de sanctions pénales pour avoir demandé réparation », a déclaré Wiener dans un communiqué après l’adoption de la mesure par le Parlement. « Les psychédéliques à base de plantes ne créent pas de dépendance et sont extrêmement prometteurs pour traiter certains des facteurs les plus insolubles de la crise de santé mentale de notre pays. »

Wiener a soutenu un effort précédent à l’Assemblée législative en 2021, mais ce projet de loi n’a pas non plus progressé. Le projet de loi de cette année a été élaboré en consultation avec des groupes chargés de l’application des lois et des experts médicaux et adopte une « approche modérée », a déclaré Wiener.

Les groupes d’anciens combattants promouvant les thérapies alternatives pour les traumatismes ont fait l’éloge de la législation.

« Chaque jour où des sanctions pénales empêchent les vétérans d’accéder aux plantes médicinales psychédéliques est un jour où leur vie est en danger », a déclaré Jesse Gould, vétéran et fondateur des Heroic Hearts Projects, dans une déclaration partagée par le bureau de Wiener.

« Les psychédéliques ont aidé à guérir les cicatrices invisibles de mon service dans la guerre contre le terrorisme après que la médecine traditionnelle m’a fait défaut pendant des années. Depuis, j’ai consacré ma vie à éduquer les anciens combattants sur l’utilisation sûre et efficace des psychédéliques. La suppression des sanctions pénales pour l’utilisation de ces substances facilitera ce travail, sans lui nuire.

Wiener a qualifié le veto d’occasion manquée pour la Californie de suivre la science et de diriger la nation.

« C’est un revers pour le grand nombre de Californiens – y compris les anciens combattants et les premiers intervenants – qui utilisent et profitent en toute sécurité de ces substances non addictives et qui continueront désormais à être classés comme criminels en vertu de la loi californienne », a déclaré Wiener dans un communiqué. déclaration samedi. « Il est incontestable que la criminalisation de l’accès à ces substances ne sert qu’à rendre les gens moins sûrs et à réduire l’accès à l’aide. »

Il a déclaré qu’il présenterait une nouvelle législation à l’avenir. Wiener a tenté en vain de faire adopter l’année dernière une loi plus large qui aurait également décriminalisé la consommation et la possession de LSD et de MDMA, communément appelés ecstasy.

Les législateurs peuvent annuler le veto d’un gouverneur avec un vote des deux tiers, mais ils n’ont pas essayé depuis des décennies.

Trois républicains s’est joint aux démocrates pour soutenir le projet de loi, lui donnant les voix nécessaires pour être adopté par l’Assemblée et transmis au Sénat de l’État, où il a été approuvé. L’un de ces législateurs, Bill Essayli, a déclaré qu’il s’était initialement opposé au projet de loi, mais qu’il avait été influencé par les exigences d’âge et les limites d’utilisation personnelle.

Essayli a dit Nouvelles du palais de justice que si les psychédéliques pouvaient aider les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, elles devraient y avoir accès.

« Notre approche de la santé mentale dans la communauté médicale ne fonctionne pas », a-t-il déclaré.

Dans l’Oregon, les électeurs ont choisi en 2020 de décriminaliser les petites quantités de drogues dures ainsi que l’usage supervisé de la psilocybine. L’État est le premier à proposer au public une utilisation contrôlée du champignon psychédélique, et des milliers de personnes recherchent un traitement. Les partisans espèrent que l’initiative révolutionnera les soins de santé mentale.

En Californie, des villes comme Oakland, San Francisco, Santa Cruz et Berkeley ont décriminalisé les psychédéliques naturels provenant de plantes et de champignons.

Malgré le veto de Newsom, les électeurs californiens pourraient avoir l’occasion de se prononcer sur la question l’année prochaine. Les défenseurs tentent de proposer deux initiatives visant à étendre la consommation de substances psychédéliques lors du scrutin de novembre 2024. L’un légaliserait l’utilisation et la vente de champignons pour les personnes de 21 ans et plus, et l’autre demanderait aux électeurs d’approuver l’emprunt de 5 milliards de dollars pour créer une agence d’État chargée de rechercher des thérapies psychédéliques.

Nathan Howard, directeur des opérations d’InnerTrek, qui forme des facilitateurs de psilocybine, a déclaré que l’expérience de l’Oregon avait été un succès et que les progrès de l’État avaient probablement aidé le projet de loi californien à prendre de l’ampleur.

«Ça marche vraiment. Ce n’est pas seulement important pour nous dans l’Oregon et pour toutes les personnes qui vivront parfois des expériences qui sauveront des vies, c’est aussi très important parce que les gens surveillent cela de près.

