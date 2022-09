La Californie déclare “l’urgence énergétique”

Les responsables de l’État affirment que des pannes rotatives pourraient être nécessaires pour protéger le réseau électrique

L’opérateur du réseau électrique californien a déclaré une urgence énergétique, avertissant qu’il pourrait instituer des pannes d’électricité pour freiner une augmentation de la demande, qui a atteint des niveaux record alors que les résidents augmentaient le courant alternatif pour échapper à une vague de chaleur sans précédent.

L’opérateur du système indépendant de Californie (ISO) a émis une alerte d’urgence de niveau 3 mardi soir, affirmant que l’approvisionnement en électricité commençait à « manquer face à une chaleur et une demande record », et qu’il pourrait y avoir des pannes.

“Si nécessaire, l’ISO pourrait ordonner aux services publics de commencer à faire tourner les coupures de courant pour maintenir la stabilité du réseau électrique”, a déclaré l’agence, ajoutant que la demande de pointe d’électricité de mardi devrait dépasser 52 000 mégawatts, “un nouveau record historique pour le réseau”.

L’ISO a poursuivi en expliquant que “contenu” les coupures de courant aideront à “maintenir la fiabilité et éviter les pannes en cascade,” assurer le système “ne s’effondre pas en pannes de courant incontrôlées et imprévues.”

Le gouvernement de l’État de Californie a pris d’autres mesures d’urgence pour faire face à la vague de chaleur extrême ces derniers jours, y compris des efforts pour augmenter la production d’énergie et protéger le réseau électrique, le bureau du gouverneur Gavin Newsom avertissant de “des températures à trois chiffres prévues jusqu’à vendredi.”

“Les Californiens se sont considérablement intensifiés pendant cette vague de chaleur record, mais avec les températures les plus chaudes ici maintenant, le risque de pannes est réel”, a déclaré le gouverneur mardi. “Nous devons tous redoubler d’efforts pour économiser l’énergie afin de réduire la pression sans précédent sur le réseau. Nous avons besoin que tout le monde – particuliers, entreprises, État et producteurs d’énergie – fasse sa part dans les jours à venir et aide la Californie à continuer à relever ce défi.