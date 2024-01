La Californie déclare l’état d’urgence après la « tempête millénaire » de San Diego

En quelques minutes lundi matin, les communautés du sud-est de San Diego ont été transformées en zones sinistrées : des familles ont fui leurs maisons en eaux de crue jusqu’à la poitrine; les véhicules ont été emportés vers l’aval alors que les routes sont devenus des rivières; les habitants ont appelé à l’aide depuis leurs toits.

Un déluge de pluie provoqué par ce que les autorités municipales appellent une « tempête millénaire » a forcé des centaines de sauvetages, inondé un nombre incalculable de maisons et d’entreprises et causé des millions de dollars de dégâts estimés. Les eaux de crue avaient pour la plupart reculé mardi après-midi, révélant les conséquences dévastatrices de la dernière urgence climatique en Californie – et laissant des centaines de personnes sans logement ni moyen de transport, et avec des objets de valeur et des effets personnels en ruine.

“Les dégâts et l’impact ont été absolument dévastateurs”, a déclaré le maire de San Diego, Todd Gloria, lors d’une conférence de presse. Conférence de presse de mardi. « Des vies entières ont changé en quelques minutes seulement. »

“La quantité d’eau que nous avons vue hier aurait submergé n’importe quel système de drainage urbain”, a-t-il déclaré. « Ce déversement d’eau de pluie est sans précédent dans la vie de la plupart des habitants de San Diegan. Aucun d’entre nous n’a vu quelque chose de pareil.

Plus de 4 pouces de pluie sont tombés lundi dans plusieurs zones de San Diego et de ses environs – une grande partie en quelques heures seulement – ​​un événement pluvieux historique, selon Elizabeth Adams, météorologue au National Weather Service de San Diego. L’aéroport a enregistré 2,73 pouces, soit plus que son total habituel pour l’ensemble du mois de janvier.

“Ce n’est pas seulement le jour de janvier le plus pluvieux jamais enregistré, mais c’est le quatrième jour le plus pluvieux de tous les jours civils” pour San Diego, a déclaré Adams. De nombreuses régions ont connu des taux de précipitations bien supérieurs à trois quarts de pouce par heure. Plus d’un demi-pouce par heure peut facilement provoquer de dangereuses inondations soudaines.

“C’est une tonne”, a déclaré Adams. « Presque partout dans le pays qui reçoit 3 à 4 pouces de pluie sur une période de trois à quatre heures, il y aura des inondations. »

Certaines parties de San Diego ont été complètement inondées.

Les quartiers du sud-est de la ville, notamment Southcrest, Mountain View, Encanto, Logan Heights et San Ysidro, ont subi les pires dégâts.

Gloria a déclaré que les dirigeants de la ville et du comté se concentrent sur la reprise. La ville et le comté ont déclaré l’état d’urgence locale. Le maire a estimé, de manière prudente, que la tempête a causé 6 millions de dollars de dégâts, mais les responsables affirment que les évaluations sont loin d’être complètes.

Le gouverneur Gavin Newsom mardi a proclamé l’état d’urgence pour les comtés de San Diego et de Ventura, tous deux frappés par des tempêtes hivernales humides. Fin décembre, des averses torrentielles dans et autour d’Oxnard ont provoqué des dégâts similaires. Au cours de cet événement, Oxnard a enregistré des taux de précipitations de 3 pouces par heure, l’une des plus fortes averses jamais enregistrées dans la région.

La propriétaire Maria Ramirez se promène dans sa maison endommagée par les inondations à San Diego. (Denis Poroy / Associated Press)

L’inquiétude est désormais que le nombre de personnes déplacées à San Diego pourrait continuer à augmenter dans les prochains jours. Bien qu’aucun chiffre officiel n’ait été fourni mardi, les dirigeants de la ville ont déclaré qu’ils estimaient que des centaines de personnes avaient été forcées de quitter leur domicile, au moins temporairement.

“Ce que l’on pensait généralement être l’impact hier (…) était probablement sous-estimé”, a déclaré le président du conseil municipal de San Diego, Sean Elo-Rivera, dont le district comprend certaines des communautés qui ont connu les pires inondations. Il a déclaré avoir rendu visite à un grand nombre de ces résidents tôt mardi, visitant tout un complexe d’appartements qui a pris l’eau, déplaçant probablement des dizaines de familles.

La Croix-Rouge américaine gère deux abris d’urgence à la Lincoln High School et au Bostonia Recreation Center. Mardi, l’organisation à but non lucratif a déclaré que 18 ménages, soit plus de 50 personnes, s’étaient inscrits pour rester. Mais étant donné qu’un grand nombre de personnes continuent probablement de rentrer chez elles après avoir fui, Elo-Rivera a déclaré qu’il s’attendait à ce que ces chiffres augmentent. Les autorités municipales et départementales demandent aux habitants de remplir un formulaire enquête volontaire sur les dégâts causés par les inondations.

“Je pense qu’il faudra un peu plus de temps pour se rendre compte de l’étendue des dégâts”, a déclaré Elo-Rivera.

Lundi après-midi, Manuel Deleon a été rappelé de manière inattendue au bureau alors qu’il conduisait une dépanneuse – pour constater que le bureau était inondé. L’eau rugissante avait emporté son véhicule personnel.

“L’eau était incontrôlable”, a déclaré Deleon, 47 ans. “Ma voiture a glissé avec la boue et est entrée directement dans la boue.” [a nearby] fossé et il était complètement submergé.

Deleon, dont la BMW 2007 était l’une des dizaines de voitures emportées par les crues éclair, a déclaré qu’il ne savait pas comment il se rendrait au travail dans les prochains jours. Il tenta de nettoyer la boue détrempée et incrustée de l’intérieur, mais cela c’était une cause perdue.

«Cette pluie a surpris tout le monde», a-t-il déclaré. “C’est fou.”

Le chef des pompiers de San Diego, Colin Stowell, a déclaré que ses équipes avaient effectué au moins 150 sauvetages lundi, en plus de 30 sauvetages d’animaux.

“Nous avons littéralement assisté à plus de 100 sauvetages rien que dans le quartier de Southcrest”, a déclaré Stowell.

“Heureusement, nous avons vu très peu de blessés et aucun décès”, a déclaré Stowell, qualifiant cet exploit de “remarquable” compte tenu de l’ampleur de l’urgence.

Plus de 1 000 personnes sont restées sans électricité mardi, après des pannes généralisées lundi, selon la carte des pannes de San Diego Gas & Electric.

Même si une grande partie de San Diego était sous une surveillance des inondations Toute la journée de lundi, les responsables de la ville ont déclaré qu’ils n’étaient pas préparés à l’ampleur – et à la rapidité – de ce qui se passait.

“Personne n’avait prévu la gravité de la tempête”, a déclaré Gloria. « Nous avons eu beaucoup plus de pluie que [what was predicted] dans un laps de temps beaucoup plus court.

Il a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer le Service météorologique national pour discuter de la disparité entre les prévisions et ce qui s’est passé, mais a souligné que ses équipes étaient actuellement concentrées sur la récupération.

Adams a déclaré que les circonstances de lundi ont fini par être une tempête parfaite pour des précipitations rares et abondantes à San Diego : une humidité atmosphérique extrême et une trajectoire de tempête sur le centre-ville – dont les prévisionnistes ont averti les résidents dès que possible, a-t-elle déclaré.

Peu après 8 heures du matin lundi, l’agence a émis un avertissement de crue éclair pour une étendue de communautés côtières juste au sud du comté d’Orange, notamment Oceanside, Carlsbad et Vista. Peu de temps après, une plus grande partie du sud-ouest de la Californie fut placée sous avertissement de crue éclair.

Marlene Sanchez-Barriento récupère des objets derrière sa maison de San Diego, endommagée par les inondations. (Denis Poroy / Associated Press)

“Nous avons utilisé des avertissements assez intenses”, a déclaré Adams. « Nous avons essayé de vraiment intensifier le message… [that] c’est une situation vraiment dangereuse qui ne se produit pas si souvent à San Diego proprement dit.

La veille de la tempête, la discussion sur les prévisions du National Weather Service avertissait que le sol, déjà saturé par les tempêtes du week-end, pourrait accroître les craintes d’inondations. Mais les prévisionnistes ont déclaré qu’il était encore difficile de prédire quelle quantité de pluie tomberait et où.

Lundi matin, Adams a déclaré que la situation s’était développée rapidement, avec cette humidité atmosphérique intense – ce qu’elle a appelé 250 à 350 % de la normale – et l’alignement direct de la trajectoire de la tempête.

Cela « a réellement conduit à des pluies torrentielles dans tout le comté, mais particulièrement concentrées sur le centre-ville et les quartiers environnants », a déclaré Adams.

Les responsables de la ville ont déclaré que ces circonstances extrêmes sont susceptibles de devenir une nouvelle normalité nécessitant davantage de préparation, de coordination et d’investissement.

« C’est ce qu’on appelle le changement climatique. C’est réel, cela se produit », a déclaré Gloria, « et nous l’avons vécu hier à San Diego. »

Les autorités ont convenu que le système obsolète de drainage des eaux pluviales de la ville, pour lequel 2 milliards de dollars de travaux nécessaires n’a pas été budgétisé, n’a pas aidé.

Elo-Rivera a déclaré qu’il aimerait voir ces fonds indispensables alloués, et de manière équitable – notant que bon nombre des communautés les plus touchées étaient de la classe ouvrière, avec une majorité de résidents latinos et noirs.

Ces communautés « ont longtemps été sous-investies, désinvesties et ignorées par la ville », a-t-il déclaré. « L’investissement public dans la résilience climatique est extrêmement important… [especially] donner la priorité aux communautés qui ont été laissées pour compte et qui sont les plus susceptibles d’être dévastées par des événements comme ceux d’hier.