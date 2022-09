La Californie décide d’interdire les nouveaux puits de pétrole à moins de 3 200 pieds des maisons

Les législateurs californiens ont envoyé mercredi un projet de loi au gouverneur qui imposerait une zone tampon à l’échelle de l’État pour séparer les maisons, les écoles, les hôpitaux et autres zones peuplées des nouveaux puits de pétrole et de gaz.

Le projet de loi du Sénat 1137 interdirait à la California Geologic Energy Management Division d’approuver un nouveau puits de pétrole à moins de 3 200 pieds des quartiers résidentiels, mais n’interdirait pas les puits existants dans ces zones.

La législation fait partie d’un paquet climatique plus large que le gouverneur Gavin Newsom a approuvé ces dernières semaines. La décision vient après des efforts similaires pour interdire la fracturation hydraulique et établir une zone tampon a échoué l’année dernière lors d’un vote du comité d’État.

La Californie est la septième plus grand État producteur de pétrole aux États-Unis, mais n’a pas de réglementation sur la distance entre les puits de pétrole actifs et les zones peuplées. Plus de 2 millions de personnes vivent à moins de 700 mètres d’un puits de pétrole et de gaz opérationnel et 5 millions supplémentaires, soit 14% de la population californienne, vivent à moins de 1 mile, selon une analyse de l’association à but non lucratif FracTracker Alliance.

La recherche montre que les résidents qui vivent à proximité des sites de forage sont plus à risque de naissances prématuréesasthme, maladie respiratoire et le cancer. Le forage pétrolier a nui de manière disproportionnée aux résidents noirs et latinos dans les principaux champs pétrolifères tels que le comté de Los Angeles et le comté de Kern.