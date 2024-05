La Californie connaîtra-t-elle une poussée estivale de Covid ?

Le pourcentage de personnes testées positives pour le virus lors des tests PCR a également augmenté en Californie depuis le début du mois, selon les données de l’État.

« Une petite hausse est imminente », m’a dit Peter Chin-Hong, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco. « Je pense que cela va continuer à gonfler un peu, mais ce sera probablement inférieur à celui de l’année dernière. »

Suivre la propagation du Covid est plus difficile qu’avant, en grande partie parce que la plupart des personnes qui passent des tests le font désormais à la maison et que leurs résultats ne sont pas publiés. Il est donc difficile de comparer avec précision les nouvelles poussées avec celles survenues plus tôt dans la pandémie.

Chin-Hong a déclaré que la tendance récente des données était très probablement le début d’une poussée estivale et que la nouvelle variante dominante pourrait être plus efficace que les précédentes pour infecter les gens et échapper à nos défenses. Il a recommandé aux personnes de 65 ans et plus de se faire vacciner à nouveau contre le Covid si elles ne l’ont pas fait récemment.

Il m’a dit qu’il avait soigné ces dernières semaines une poignée de patients hospitalisés pour Covid, âgés de plus de 65 ans ou immunodéprimés. « Le thème commun à tous était qu’ils n’avaient pas reçu le vaccin l’année dernière », a-t-il déclaré.