La Californie connaît une brève accalmie après avoir endommagé un «cyclone à la bombe»

CAPITOLA, Californie (AP) – Le temps en Californie s’est calmé vendredi, mais l’accalmie devait être brève alors que d’autres tempêtes du Pacifique s’alignaient pour exploser dans l’État, où de puissants systèmes météorologiques successifs ont coupé l’électricité à des milliers de personnes, battu le littoral, inondé les rues , a renversé des arbres et fait au moins six morts.

Des averses restantes de la dernière tempête, un «cyclone à la bombe», se sont abattues sur l’État et des vagues dangereuses ont frappé la côte malgré la baisse de la hauteur des vagues, tandis que certaines régions ont profité du soleil. Une jetée du sud de la Californie a été endommagée par de fortes vagues et des vents pendant la nuit et restera fermée jusqu’à ce qu’elle soit réparée, ont déclaré des responsables. Les rues ont été inondées dans les villes balnéaires basses.

La prochaine série de phénomènes météorologiques violents devait arriver dans le nord de la Californie vendredi soir et se propager vers le sud dans la région centrale pendant le week-end, augmentant les risques d’inondation en raison d’un sol déjà saturé. De fortes chutes de neige étaient prévues pour la Sierra Nevada.

“Un modèle météorologique très actif à travers l’océan Pacifique continuera de pousser des systèmes de basse pression énergiques et rapides vers la côte ouest”, a déclaré le National Weather Service. “La Californie continue de subir le poids des fortes précipitations et des vents forts associés à ces systèmes alors que nous nous dirigeons vers le premier week-end complet de 2023.”

Au cours du week-end, “le prochain cyclone du Pacifique chargé d’humidité devrait s’approcher de la Californie avec la prochaine attaque de fortes pluies”, a indiqué le service.

Les tempêtes sont des rivières atmosphériques, de longs panaches d’humidité s’étendant loin dans le Pacifique et capables de laisser tomber des quantités stupéfiantes de pluie et de neige.

Le centre-ville de San Francisco a connu sa période de 10 jours la plus humide depuis 1871 entre le 26 décembre et le 4 janvier, lorsque 10,33 pouces (26,24 centimètres) de pluie sont tombés. Le record de tous les temps sur 10 jours était de 14,37 pouces (36,5 cm) en janvier 1862.

Les tempêtes ont également accumulé de la neige indispensable dans les montagnes de l’État frappé par la sécheresse, où le manteau neigeux fournit environ un tiers de l’approvisionnement en eau de la Californie.

“Ce fut une semaine profonde avec près de 5 PIEDS de neige (57,9 pouces, 147 cm) tombés au cours des 7 derniers jours!” le UC Berkeley Central Sierra Snow Lab a tweeté vendredi.

Le manteau neigeux à l’échelle de l’État était de 191% de la normale à ce jour et de 76% de la moyenne du 1er avril, qui est généralement le pic, selon le California Department of Water Resources.

Les tempêtes arrivent en Californie depuis début novembre. Une puissante tempête le week-end du Nouvel An a provoqué d’importantes inondations dans le comté de Sacramento, dans le nord de la Californie, et fait quatre morts. Il a miné un chêne massif qui est tombé lundi et a écrasé une école maternelle dans le comté de Marin. L’école était vide à l’époque.

Cette tempête a été suivie mercredi et jeudi par un «cyclone à la bombe», une référence abrégée à une tempête intensifiée par une chute rapide de la pression atmosphérique par un processus appelé bombogenèse.

Deux décès ont été signalés, dont un garçon de 2 ans tué lorsqu’un séquoia est tombé sur un mobil-home. Le village balnéaire de Capitola, dans le comté de Santa Cruz, à environ 100 kilomètres au sud de San Francisco, a probablement subi les pires dommages, car des vagues qui devaient atteindre 7,6 mètres se sont écrasées sur des maisons et des restaurants à l’embouchure de Soquel Creek et assommé une section de sa jetée en bois historique.

Des rafales de force ouragan atteignant 101 mph (162 km/h) ont renversé des arbres sur des bâtiments et des routes, détruit des lignes électriques et soufflé le toit d’une station-service dans le sud de San Francisco.

Le météorologue du National Weather Service, Warren Blier, a déclaré que la vitesse du vent enregistrée sur une colline du comté de Marin était parmi les plus élevées dont il se souvenait en 25 ans de carrière.

Les tempêtes ne suffiront pas à mettre fin officiellement à la sécheresse en cours dans l’État, qui entre maintenant dans sa quatrième année, mais elles ont aidé. Sans compter le dernier déluge, les récentes tempêtes ont fait sortir certaines parties de l’État de la catégorie “sécheresse exceptionnelle” du US Drought Monitor. La majeure partie de l’État, cependant, reste dans les catégories de sécheresse extrême ou grave.

___

Melley et Antczak ont ​​rapporté de Los Angeles. Les rédacteurs d’Associated Press Olga Rodriguez et Janie Har à San Francisco, Sophie Austin à Sacramento, Terence Chea à Oakland, Stefanie Dazio à Los Angeles et Amy Taxin dans le comté d’Orange ont contribué à ce rapport.

Martha Mendoza, Brian Melley et John Antczak, Associated Press