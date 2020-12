Dans le comté de Los Angeles, selon les responsables, une moyenne de deux personnes meurent toutes les heures . Et on pense qu’une personne sur 80 est infectée.

Statewide, Californie a rapporté 3 pour cent de disponibilité de lits en USI jeudi.

Mais le problème est le plus grave dans la partie sud de l’État. Dans le mois, a déclaré le Dr Ghaly, le nombre de patients nécessitant des soins en USI dans le comté de Los Angeles «pourrait facilement dépasser» les 2 500 lits pour adultes autorisés de 1 000 ou plus.

La Californie continue de battre des records. Jeudi, l’État a signalé plus de 45 000 nouveaux cas et plus de 260 décès. Cela en a fait le deuxième pire jour en termes de cas signalés quotidiennement et le troisième pire pour le nombre de morts en une seule journée.

Et ce n’est guère seul. Plus d’un tiers des Américains vivent dans des régions où les hôpitaux manquent cruellement de lits de soins intensifs, selon les données fédérales. Une analyse récente du New York Times a révélé que 10% des Américains – dans une grande partie du Midwest, du Sud et du Sud-Ouest – vivent dans des zones où les USI sont complètement pleines ou ont moins de 5% de lits disponibles.

Le nombre total d’infections confirmées aux États-Unis depuis le début de la pandémie a dépassé les 17,2 millions jeudi, cinq jours seulement après avoir éclipsé la barre des 16 millions. Il y a eu au moins 310 900 décès. Rien que jeudi, au moins 238 100 nouveaux cas et au moins 3 290 nouveaux décès ont été signalés.

En Californie, les autorités ont commandé 5000 sacs mortuaires supplémentaires, activé un réseau d’aide pour les morgues et les bureaux du coroner, et installé 60 unités de stockage réfrigérées dans les comtés de l’État pour gérer les restes. Les responsables de la santé du comté d’Orange ont déclaré qu’ils se déploieraient trois hôpitaux de campagne.