SAN FRANCISCO (AP) – Depuis que la pandémie de coronavirus s’est installée aux États-Unis, Sara Houze est sur la route – allant d’un hôpital à l’autre pour soigner des patients COVID-19 au bord de la mort.

Infirmière en soins intensifs cardiaques de Washington, DC, avec une expertise dans la gestion du rythme cardiaque, des voies respiratoires et de la douleur, ses compétences sont très demandées alors que les infections et les hospitalisations montent en flèche dans tout le pays. Houze fait partie des plus de 500 infirmières, médecins et autres membres du personnel médical que la Californie a amenés et déployés dans des hôpitaux qui manquent de capacités pour traiter les cas les plus graves de COVID-19.

Son affectation de six semaines a commencé lundi à San Bernardino, à environ 97 kilomètres à l’est de Los Angeles, et elle prévoit travailler par quarts de 14 heures avec une charge de travail plus élevée que d’habitude. Le comté de San Bernardino compte 1 545 personnes dans les hôpitaux et plus de 125 dans des lits d’appoint de fortune, qui sont utilisés parce que l’espace hospitalier régulier n’est pas disponible.

«Je m’attends à ce que les patients meurent. C’est mon expérience: ils meurent, je les mets dans des sacs mortuaires, la chambre est nettoyée et puis un autre patient arrive », a déclaré Houze.

Une grande partie de la Californie a épuisé sa capacité habituelle de doter les lits de soins intensifs, et l’État le plus peuplé du pays recherche désespérément 3 000 travailleurs médicaux temporaires pour répondre à la demande. Les représentants de l’État s’adressent à des partenaires étrangers dans des pays comme l’Australie et Taiwan dans un contexte de pénurie de travailleurs médicaux temporaires aux États-Unis, en particulier d’infirmières formées aux soins intensifs.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que l’État entretenait des relations avec des pays qui fournissent une aide lors de crises telles que les incendies de forêt.

«Nous sommes maintenant dans une situation où nous avons des surtensions dans tout le pays, donc personne n’a beaucoup d’infirmières à épargner», a déclaré le Dr Janet Coffman, professeur de politique publique à l’Université de Californie à San Francisco.

Les hôpitaux californiens se tournent généralement vers des agences de recrutement pendant la saison de la grippe, lorsqu’ils comptent sur des infirmières de voyage pour répondre aux besoins de soins des patients. C’est le seul État du pays à avoir des ratios infirmiers / patients stricts exigeant que les hôpitaux fournissent une infirmière pour deux patients en soins intensifs et une infirmière pour quatre patients dans les salles d’urgence, par exemple.

Cependant, ces exigences de ratio sont supprimées dans de nombreux hôpitaux à mesure que les cas de virus augmentent.

Mais le bassin d’infirmières de voyage disponibles se tarit alors que la demande pour elles a grimpé à 44% au cours du mois dernier, la Californie, le Texas, la Floride, New York et le Minnesota demandant le plus de personnel supplémentaire, selon la société de recrutement de soins de santé basée à San Diego Aya Healthcare. C’est l’une des deux sociétés engagées par la Californie pour répondre aux demandes de dotation en personnel des hôpitaux.

«Nous embauchons comme des fous et travaillons des heures folles», a déclaré Sophia Morris, vice-présidente de la gestion des comptes chez Aya Healthcare.

Le Dr Mark Ghaly, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de Californie, a déclaré que l’État était «chanceux que les deux tiers» de ses demandes d’infirmières en voyage soient satisfaites dès maintenant.

C’est un contraste frappant avec le printemps, lorsque Newsom a commandé la première commande de séjour à la maison du pays. Alors que les taux d’infection ralentissaient et que les hôpitaux suspendaient volontairement les chirurgies électives pendant des semaines, les fournisseurs de soins de santé de Californie se sont envolés pour New York pour aider leurs collègues surchargés de travail.

Cette fois, de nombreux hôpitaux reportent des procédures qui ne sont pas des urgences, a déclaré Jan Emerson-Shea, porte-parole de la California Hospital Association. La Californie a également ouvert des établissements de soins alternatifs pour les personnes atteintes de maladies moins graves afin de sauver des lits d’hôpital pour les patients les plus malades.

Cela signifie également que les hôpitaux ont moins d’infirmières à déployer dans les unités de soins intensifs en provenance d’autres unités, a déclaré Coffman. Et de nombreux agents de santé ont été infectés ou ont dû être mis en quarantaine parce qu’ils ont été exposés à une personne atteinte du COVID-19 pendant la poussée, a-t-elle déclaré.

Un autre facteur est la baisse du nombre d’infirmières de 60 ans et plus. Dans une enquête auprès des 320000 infirmières autorisées de l’État, de nombreuses infirmières plus âgées ont déclaré aux chercheurs du Healthforce Center de l’UCSF qu’elles avaient arrêté de travailler par souci pour leur santé ou celle de leur famille, a déclaré Joanne Spetz, directrice associée de la recherche du centre.

Houze, 50 ans, a déclaré qu’elle pouvait se rendre au travail parce que ses jumeaux étaient à l’université, mais pas sans avoir contracté un cas bénin de COVID-19 quelque part en cours de route.

Lundi, plus de 17000 personnes ont été hospitalisées pour des infections confirmées au COVID-19 – plus du double du pic précédent atteint en juillet – et un modèle d’État qui utilise les données actuelles pour prévoir les tendances futures montre que ce nombre pourrait atteindre près de 100000 d’ici janvier.

Plus de 3 600 patients COVID-19 étaient dans des unités de soins intensifs.

Le Dr Marc Futernick, un urgentologue à Los Angeles qui siège au conseil d’administration de la section californienne de l’American College of Emergency Physicians, a aidé à mettre sur pied un hôpital de pointe à Los Angeles au printemps dernier. Maintenant, il envoie des SMS et des appels téléphoniques demandant quand il va rouvrir.

«L’hôpital de pointe ne rouvrira pas. Il n’y aurait aucun moyen de le doter », a-t-il dit.

Ghaly, chef de l’État de la santé et des services sociaux, a déclaré que des régions entières de Californie pourraient manquer d’espace, même dans les unités de capacité de pointe, «d’ici la fin du mois et au début de janvier». Il essaie d’éviter cela en ouvrant des hôpitaux de fortune dans des endroits comme des gymnases, des tentes et une arène NBA vacante, et en envoyant des patients dans des parties de l’État avec des lits vides.

Newsom ce printemps a cherché à renforcer les travailleurs médicaux fatigués en créant un California Health Corps bénévole rémunéré, et il a vanté les milliers de personnes qui se sont inscrites. Mais avec les cas qui montent en flèche maintenant, seuls 28 membres travaillent dans 13 établissements.

Le nombre a diminué même après que Newsom ait lancé des appels répétés pour que davantage de professionnels de la santé à la retraite s’inscrivent.

L’État met à jour son guide de planification sur la façon dont les hôpitaux rationneraient les soins si tout le monde ne peut pas obtenir le traitement dont il a besoin.

Un document récemment diffusé parmi les médecins des quatre hôpitaux gérés par le comté de Los Angeles les appelle à changer de stratégie: au lieu de tout essayer pour sauver une vie, leur objectif pendant la crise est de sauver le plus de patients possible. Cela signifie que les personnes moins susceptibles de survivre n’auront pas le même type de soins offerts en temps normal.

Houze a déclaré que sa communauté d’infirmières en ligne proposait des webinaires sur la détresse morale, car beaucoup d’entre elles ont dû changer la façon dont elles soignent les patients.

«Les patients qui ne sont pas encore intubés, et même ceux qui ont été intubés, ne reçoivent pas le type de soins infirmiers que je veux leur donner parce que nos ressources sont si limitées et le temps est taxé», dit-elle. «C’est vraiment décourageant.»

L’écrivain d’Associated Press Don Thompson à Sacramento a contribué à ce rapport.