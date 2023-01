La Californie battue par la tempête reçoit plus de vent, de pluie et de neige

LOS ANGELES (AP) – La Californie battue par la tempête a eu plus de vent, de pluie et de neige samedi, soulevant des problèmes d’inondation, provoquant des pannes de courant et rendant les voyages dangereux.

Des bandes de pluie avec des rafales de vent ont commencé dans le nord et se sont propagées au sud, avec d’autres tempêtes qui devraient suivre au début de la semaine prochaine, a indiqué le National Weather Service.

Plus de 68 000 clients des services publics étaient sans électricité en fin de matinée, selon poweroutage.us.

Des avertissements d’inondation ont été émis pour la région au nord de la baie de San Francisco, y compris les comtés de Marin, Napa, Sonoma et Mendocino.

Au sud, des avertissements ont été affichés pour certaines parties des comtés, dont San Mateo et Santa Cruz, où la petite communauté de Felton Grove le long de la rivière San Lorenzo a reçu l’ordre d’évacuer.

La rivière Salinas gonflée a inondé les terres agricoles du comté de Monterey et, à l’est, des avertissements d’inondation étaient en vigueur pour la communauté de Merced dans la vallée de San Joaquin.

Les routes glissantes, la neige et les conditions de voile blanc ont tourmenté les autoroutes de la Sierra Nevada.

Le UC Berkeley Central Sierra Snow Lab a tweeté samedi matin qu’il avait reçu 21,3 pouces (54 centimètres) de neige en 24 heures et que son manteau neigeux d’environ 10 pieds (3 mètres) devrait augmenter de plusieurs pieds d’ici lundi.

Un avertissement d’avalanche dans l’arrière-pays a été émis pour le centre de la Sierra, y compris la grande région du lac Tahoe.

Une série de rivières atmosphériques a déversé de la pluie et de la neige sur la Californie depuis fin décembre, coupant l’électricité à des milliers de personnes, inondant les routes, déclenchant des coulées de débris et déclenchant des glissements de terrain.

Au moins 19 décès liés à la tempête sont survenus et un garçon de 5 ans est toujours porté disparu après avoir été emporté par les eaux de crue de la voiture de sa mère dans le comté de San Luis Obispo.

La moitié des décès ont impliqué des automobilistes, et certains auraient pu être évités si les conducteurs avaient tenu compte des panneaux de fermeture de route, a déclaré Sean Duryee, commissaire par intérim de la California Highway Patrol, lors d’un briefing par des responsables étatiques et fédéraux vendredi.

Dans le comté de Santa Barbara, où un flux massif de débris a traversé la communauté de Montecito a tué 23 personnes le 9 janvier 2018, les habitants ont été informés que de nouvelles évacuations n’étaient pas prévues mais qu’elles devaient être préparées.

Montecito et les zones adjacentes ont récemment reçu l’ordre d’évacuer lundi dernier, le cinquième anniversaire de ce qui est localement connu sous le nom de “1/9 Debris Flow”. Mais la communauté perchée sur les contreforts des montagnes côtières a échappé à de graves dommages.

Lors d’une visite à Montecito vendredi, le gouverneur Gavin Newsom a demandé aux habitants de faire preuve de prudence et de tenir compte des avertissements des responsables de la sécurité publique.

“Je sais à quel point vous êtes tous fatigués”, a déclaré Newsom. “Maintenez simplement un peu plus de vigilance au cours du week-end prochain.”

Les jours secs sont dans les prévisions de la semaine prochaine pour la Californie à partir de mardi.

« La question deviendra alors de savoir si nous restons au sec jusqu’à la fin du mois ? » a écrit le bureau météorologique de la région de la baie de San Francisco.

La journaliste AP Janie Har a contribué depuis San Francisco. L’écrivain AP / Report for America Sophie Austin a contribué depuis Mather, en Californie.

John Antczak, Associated Press