La Californie avertie des pannes d’électricité alors que l’État cuit sous une vague de chaleur record

L’opérateur du réseau électrique californien a lancé mardi un appel d’urgence à la conservation immédiate de l’énergie et a averti qu’une demande record d’électricité pourrait forcer des pannes d’électricité alors que l’État étouffe sous une vague de chaleur de plusieurs jours.

Vers 17h30 PT, l’opérateur du système indépendant de Californie émis une alerte de niveau 3 – son alerte d’urgence énergétique au plus haut niveau avant d’instituer des pannes de courant. L’alerte restera en vigueur jusqu’à 20 heures, a indiqué l’agence.

“L’ISO anticipe des charges et des températures élevées sur le réseau CASISO”, a déclaré l’opérateur du réseau dans son alerte. “CAISO prévoit une carence énergétique avec toutes les ressources disponibles utilisées pendant la période spécifiée. Des efforts de conservation maximaux sont demandés.”

La consommation d’électricité de l’État devrait établir un record mardi, l’agence notant que “la demande d’électricité est actuellement prévue à plus de 52 000 mégawatts (MW), un nouveau record historique pour le réseau”, a déclaré l’ISO dans un communiqué. sortie mardi en fin d’après-midi. “Alors que l’État fait face à la journée la plus chaude de cette vague de chaleur prolongée et record, les conditions du réseau devraient se détériorer.”

La vague de chaleur, qui a commencé juste avant le week-end de la fête du Travail, a battu plusieurs records de température, et une chaleur excessive devrait se poursuivre jusqu’à vendredi.

“Une chaleur extrême et dangereuse s’est emparée d’une grande partie de la région lundi et de nombreux records officiels de température maximale record ont été liés ou battus”, a déclaré le National Weather Service à propos de la région de la baie de San Francisco.

À Sacramento, la capitale de l’État, la température a atteint 115 degrés Fahrenheit (46,1 degrés Celsius) mardi après-midi, battant un record vieux de près d’un siècle. À Livermore, à environ 35 miles à l’est de San Francisco, les températures ont atteint lundi 116 degrés Fahrenheit – battant le précédent record de la ville de 108 degrés Fahrenheit établi en 1950, a indiqué le service.

Gouverneur Gavin Newsom a posté une vidéo sur Twitter mardi avertissant que l’État se dirigeait vers la période la plus sévère de la vague de chaleur et exhortant les habitants à faire tout leur possible pour économiser l’énergie.

“Californiens, vous vous êtes beaucoup mobilisés pour garder les lumières allumées jusqu’à présent”, a déclaré Newsom. “Mais nous nous dirigeons vers le pire de cette vague de chaleur, et le risque de pannes est réel et immédiat.”