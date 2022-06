La Californie avance des poursuites à la texane pour armes illégales

SACRAMENTO, Californie (AP) – Les législateurs californiens ont approuvé lundi des poursuites de style texan pour armes à feu illégales, imitant la loi de l’État de Lone Star visant à dissuader les avortements et reliant obliquement les deux décisions les plus controversées de la Cour suprême des États-Unis de la semaine dernière.

Le projet de loi californien permettrait à quiconque de poursuivre en justice les personnes qui vendent des armes à feu illégales.

Le gouverneur démocrate Gavin Newsom a demandé la mesure en partie pour modifier l’aile conservatrice de la Cour suprême des États-Unis, qui a donné son approbation préliminaire à la loi du Texas permettant aux citoyens de poursuivre en justice quiconque fournit ou aide à fournir un avortement. Le projet de loi californien serait automatiquement invalidé si la loi texane était finalement jugée inconstitutionnelle.

Les législateurs ont agi quelques jours après que la Haute Cour du pays a autorisé les États à interdire les avortements et a étendu séparément les droits des armes à feu dans des États comme la Californie.

“Ce que le Texas a fait sur l’avortement était dangereux, et nous savons déjà à quel point la récente décision de la Cour suprême des États-Unis a été dégoûtante”, a déclaré le député démocrate Mike Gipson. «Mais la Californie est en train de montrer la voie dans cet espace d’une manière très puissante et dynamique. Il s’agit d’autonomiser les gens ordinaires qui sont durement touchés par la violence armée.

L’Assemblée de Californie a approuvé le projet de loi lundi 50-19, le renvoyant au Sénat pour un vote final. Les sénateurs ont déjà adopté une version en mai sur un appel nominal 24-10. Newsom a déclaré qu’il s’attend à ce que les législateurs lui envoient le projet de loi dès cette semaine, avant de partir pour une pause estivale d’un mois.

“Cela remet le pouvoir entre les mains du peuple”, a déclaré le député démocrate Phil Ting. “Cela crée un droit d’action privé qui permet à presque n’importe qui d’intenter une action en justice contre ceux qui fabriquent, distribuent, transportent, importent ou vendent des armes d’assaut illégales, des fusils, des pistolets fantômes ou des kits de pistolets fantômes.”

Aucun législateur ne s’est prononcé contre la mesure.

Mais le projet de loi fait face à une opposition combinée inhabituelle de la part des organisations de défense des droits des propriétaires d’armes à feu et de l’American Civil Liberties Union, qui ont séparément critiqué la création d’une prime pour encourager les gens à intenter des actions civiles pour punir les crimes.

Le projet de loi californien permettrait aux gens de poursuivre quiconque distribue des armes d’assaut illégales, des pièces pouvant être utilisées pour fabriquer des armes, des armes à feu sans numéro de série ou des fusils de calibre .50. Ils recevraient au moins 10 000 $ en dommages-intérêts civils pour chaque arme, plus les frais d’avocat.

“Nous ne pouvons pas rester silencieux pendant que les dirigeants californiens intensifient une” course aux armements “… en mettant en place des programmes de chasse aux primes sur des questions politiquement sensibles”, a déclaré l’ACLU dans une lettre d’opposition. Il s’oppose également à la loi du Texas, en partie parce que les deux “créeraient un précédent juridique dangereux”, car les deux sont conçues pour contourner le contrôle judiciaire en permettant aux citoyens d’agir à la place des représentants du gouvernement.

Le projet de loi est l’un des quatre que Newsom a demandé aux législateurs d’accélérer en réponse aux récentes fusillades de masse, dont une qui a tué 19 élèves et deux enseignants dans une école primaire du Texas en mai.

Les trois autres projets de loi ont tous été préalablement approuvés par l’Assemblée de l’État et deux des trois ont été adoptés par le Sénat lundi, ainsi que plusieurs autres projets de loi sur les armes à feu.

Le deuxième projet de loi autorise également les citoyens privés à prendre des mesures, cette fois en poursuivant les fabricants d’armes à feu ou les revendeurs qui ne respectent pas les précautions en vertu d’une «norme de conduite de l’industrie des armes à feu». Les contrevenants pourraient être poursuivis par le procureur général, les procureurs de la ville ou du comté, ou toute personne ayant subi un préjudice.

“Les répercussions financières pourraient enfin pousser l’industrie et les revendeurs d’armes à feu à être plus responsables dans l’amélioration de leurs pratiques et dans le respect de la série de lois sur les armes à feu que nous avons ici en Californie”, a déclaré le sénateur démocrate Robert Hertzberg, qui a porté le projet de loi au Sénat.

La sénatrice républicaine Shannon Grove a objecté que les législateurs devraient plutôt se concentrer sur ceux qui obtiennent des armes illégalement.

“Je veux dire, nous avons des accidents de voiture”, a déclaré Grove. “Ce n’est pas la faute du concessionnaire ou du constructeur automobile, c’est la faute du type qui conduit la voiture.”

Le projet de loi a été adopté par le Sénat, 25-9, l’envoyant à Newsom.

Le troisième vise les “armes fantômes” intraçables en exigeant que les pièces d’armes à feu précurseurs aient des numéros de série. Il a passé l’Assemblée 63-0 et attend un vote du Sénat. Cela donnerait aux Californiens qui ont des armes sans numéro de série six mois pour les enregistrer et ajouter les numéros.

“Presque tout le monde peut commander ces kits”, a déclaré le sénateur démocrate Anthony Portantino. “Nous devons maintenant éradiquer les armes mortelles introuvables qui font actuellement des ravages dans nos communautés.”

La mesure a été adoptée par le Sénat, 30-0, et revient à l’Assemblée pour un vote final sur les amendements.

Le quatrième projet de loi limite la publicité des armes à feu aux mineurs. Cela permettrait également aux personnes lésées par des violations de poursuivre en dommages-intérêts.

Don Thompson, Associated Press