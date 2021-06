La Californie autorisera Cruise à conduire des véhicules d’essai sans conducteur

Cruise, la société de véhicules autonomes détenue majoritairement par General Motors, pourrait bientôt conduire des passagers en Californie dans des véhicules d’essai sans conducteur.

La California Public Utilities Commission (CPUC) a déclaré vendredi que Cruise était autorisé à faire conduire des passagers dans des prototypes de robotaxis.

Dans une déclaration publique, le CPUC a dit Cruise est le premier développeur de véhicules autonomes à obtenir un tel permis. Afin de permettre aux passagers de monter dans leurs véhicules d’essai sans chauffeur à bord, Cruise peut ne pas facturer de frais pour les trajets et devra soumettre des rapports trimestriels sur ses véhicules autonomes, ainsi qu’un plan de sécurité des passagers, a déclaré la CPUC.

Comme CNBC l’a signalé précédemment, Cruise s’attend à ce que la production de ses navettes sans conducteur Origin démarre au début de 2023. La flotte de test de la société comprend actuellement des centaines de Chevrolet Bolt EV, qui sont équipés de la technologie sans conducteur de Cruise.

Waymo, l’unité de voiture autonome d’Alphabet, et Cruise cherchent tous deux les permis nécessaires pour commencer à facturer les trajets et les livraisons à l’aide de leurs véhicules autonomes à San Francisco, selon un Rapport de Reuters en mai.

Aux côtés de Cruise, sept autres sociétés, dont Waymo, Zoox et Aurora, propriété d’Amazon, avoir des permis du CPUC pour les essais de véhicules sans conducteur sur les routes californiennes, mais ils ne sont pas encore autorisés à faire circuler le public en taxi sans chauffeur à bord.

Les développeurs de véhicules autonomes ont besoin de permis distincts du Department of Motor Vehicles et de la CPUC pour tester et éventuellement exploiter commercialement leurs voitures sans conducteur dans l’État.

Bien que la commercialisation prenne plus de temps que prévu en raison d’obstacles techniques, de sécurité et réglementaires, les plus grandes entreprises technologiques et automobiles continuent d’investir massivement dans les véhicules autonomes. Plus tôt cette année, Cruise a levé des milliards de dollars auprès de bailleurs de fonds stratégiques tels que Microsoft, Honda et Walmart.

