Le secrétaire d’État de Californie, Alex Padilla, prend la parole lors d’une conférence de presse au State Capitol Building en 2019 à Sacramento, Californie. Le mardi 22 décembre, le gouverneur Gavin Newsom a nommé Padilla pour occuper le siège du Sénat libéré par le vice-président élu Kamala Harris. | Rich Pedroncelli / AP

Le secrétaire d’État de Californie, Alex Padilla, occupera le siège de Kamala Harris au Sénat américain.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a choisi le secrétaire d’État de Californie, Alex Padilla, pour occuper le siège de la vice-présidente élue Kamala Harris au Sénat américain. La Californie n’a jamais eu de sénateur latino auparavant, malgré le fait que près de 40% de ses résidents sont latinos – et Padilla va changer cela.

«Le fils d’immigrants mexicains – cuisinier et femme de ménage – Alex Padilla s’est frayé un chemin depuis ses modestes débuts jusqu’aux couloirs du MIT, du conseil municipal de Los Angeles et du Sénat de l’État, et est devenu un défenseur national du droit de vote en tant que secrétaire de la Californie. Etat. Maintenant, il servira dans les couloirs du Capitole de notre nation en tant que prochain sénateur des États-Unis de Californie, le premier Latino à occuper ce poste », a déclaré Newsom dans un communiqué annonçant sa décision.

Bien que la sélection de Padilla soit une victoire de représentation pour les Latinos, cela signifie également qu’il n’y aura pas une seule femme noire au Sénat. Il s’agit d’un retour à la norme – Harris n’était que la deuxième femme noire à être élue à la chambre. Le choix de Newsom reflète également la force croissante de la coalition politique latino-américaine, qui a mené une campagne de plusieurs mois exhortant le gouverneur à choisir parmi ses rangs. Le caucus législatif noir a fait de même, mais a manifestement échoué.

Sa nomination marquera l’histoire. Mais le @ AlexPadilla4CA Je sais que c’est beaucoup plus intéressé par le changement de l’histoire – en particulier pour les travailleurs et travailleuses de notre état et pays. Je ne vois personne de mieux pour représenter l’État de Californie en tant que prochain sénateur des États-Unis. pic.twitter.com/xiAzpTS42Y – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 22 décembre 2020

« Nous sommes catégoriques sur le fait que cette position doit aller à une femme afro-américaine en raison de notre travail acharné lors de cette dernière élection, ainsi que de notre travail acharné en Californie et représentant le Parti démocrate », a déclaré Shirley Weber, présidente du Le caucus législatif noir, a déclaré lors d’une conférence de presse de novembre au cours de laquelle le caucus a nommé les représentants Karen Bass et Barbara Lee comme candidats au poste.

Comme Teddy Schleifer l’a rapporté pour Recode, un groupe des plus grands donateurs de l’État a exhorté le gouverneur à choisir une femme de couleur pour le siège. Ils ont adressé une lettre à Newsom dans des publicités pleine page dans le Los Angeles Times et le San Francisco Chronicle, écrivant que «les femmes de couleur sont les principaux moteurs du progrès électoral dans notre pays, et leurs voix devraient être entendues au plus haut gouvernement du pays. corps. … Nous attendons avec impatience que vous sélectionniez l’un d’entre eux. »

Malgré leurs efforts, Padilla a été considéré comme le favori pendant des mois, comme l’ont rapporté Li Zhou et Benjamin Rosenberg pour Vox. «Les deux sénateurs californiens viennent de la région de la baie de San Francisco depuis 1992», ont-ils écrit, notant que l’expérience de Padilla dans la région de Los Angeles, où réside la majeure partie de la population latino-américaine de l’État, a été un vote fort en sa faveur. Padilla occupera le siège jusqu’en 2022, date à laquelle il se présentera probablement pour un mandat complet au Sénat.

L’étoile de Padilla s’est levée cette année alors que la sécurité des élections nationales a été remise en question sans fondement mais à plusieurs reprises par le président Donald Trump. En attaquant principalement les secrétaires d’État, Trump a souligné à quel point ils sont au cœur du processus électoral, donnant à Padilla l’occasion de défendre son travail, notamment en élargissant l’accès aux urnes et en modernisant les systèmes de vote de la Californie.

Un autre candidat au poste, le procureur général de la Californie, Xavier Becerra, a été sélectionné par le président élu Joe Biden pour diriger le ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Son départ pourrait donner à Newsom l’occasion d’élever l’un des candidats passés au siège de Harris au Sénat. Cette position à l’échelle de l’État a toujours été un tremplin vers des fonctions plus élevées – en plus de Becerra, Harris était auparavant procureur général de la Californie, tout comme l’ancien gouverneur de Californie Jerry Brown.