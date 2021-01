La Californie assouplit ses règles d’éligibilité aux vaccins.

La Californie, confrontée à sa pire vague d’infections à coronavirus à ce jour, assouplit son protocole de vaccination dans le but d’éviter de gaspiller les vaccins Covid-19.

Le département de la santé de l’État a élargi sa définition des travailleurs de la santé. Il comprend désormais des travailleurs de la santé communautaire, des membres du personnel de santé publique sur le terrain et des personnes qui travaillent dans des cliniques de soins primaires, des cliniques spécialisées et des cliniques dentaires, ainsi que des travailleurs de laboratoire et du personnel de pharmacie.

S’il reste des vaccins supplémentaires ou si des doses sont sur le point d’expirer, les personnes qui travaillent dans l’éducation, la garde d’enfants, les services d’urgence et l’agriculture alimentaire seront également éligibles, a déclaré l’État.

Selon une base de données du New York Times, seulement 1,3% de la population de l’État – 528 173 personnes – a reçu une injection. La Californie veut administrer des vaccins à un million de personnes de plus au cours des 10 prochains jours.