Samedi, deux régions ont atteint le seuil de l’USI et ont appris qu’à 23 h 59 dimanche, elles devraient commencer à se conformer au séjour à la maison. ordres pendant au moins trois semaines: le sud de la Californie était à 12,5 pour cent et la vallée de San Joaquin à 8,6 pour cent. Ensemble, les régions abritent plus de la moitié de la population californienne de 40 millions d’habitants.

Une grande partie de la Californie sera sous les ordres de rester à la maison à partir de dimanche soir – avec des restaurants et des bars en plein air fermés, des écoles fermées et des terrains de jeux encordés – alors que l’État tente de contrôler une poussée de coronavirus en accélération et d’éviter une pénurie catastrophique d’intensifs lits de soins.

Les nouvelles mesures de la Californie sont les plus strictes depuis le début de la pandémie, lorsqu’elle est devenue le premier État à émettre une ordonnance de maintien au domicile. Cet ordre a aidé l’État à contrôler une épidémie précoce, mais les rapports de cas quotidiens ont triplé le mois dernier. Plus de 25 000 nouveaux cas ont été signalés dans tout l’État samedi, le quatrième record d’une journée consécutive. Le comté de Los Angeles, avec plus de 8900 nouveaux cas, a battu son record pour la troisième journée consécutive.

À l’échelle nationale, les nouvelles sont également sombres. Vendredi, plus de 229 000 cas ont été signalés et la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas a dépassé 183 700, les deux records. Plus que 101000 Américains sont actuellement hospitalisés, double le nombre d’il y a à peine un mois.

Le Delaware, le Michigan, l’Oregon, l’État de Washington et les villes de Philadelphie à Los Angeles ont réimposé des restrictions.

Une grande partie de la Californie était déjà soumise à un couvre-feu interdisant à presque tous les résidents de quitter leur domicile pour effectuer des travaux non essentiels ou se rassembler de 22 heures à 5 heures du matin.

Le nouvel ordre comprend des interdictions sur les rassemblements privés et oblige les commerces de détail à opérer à une capacité limitée. Toute entreprise ouverte doit obliger tout le monde à l’intérieur à porter des masques et à se distancier. Parmi les installations qui doivent fermer: les salons de coiffure et les salons de coiffure; musées, zoos et aquariums; cinémas intérieurs; caves et brasseries.