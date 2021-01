Les responsables de la santé californiens demandent aux fournisseurs de vaccins d’arrêter d’administrer un lot de vaccin Covid-19 de Moderna, après qu’un nombre inhabituellement élevé de réactions indésirables ait été lié au médicament.

Les doses de Moderna Lot 041L20A sont soupçonnées de provoquer un «Nombre d’événements indésirables plus élevé que d’habitude» et devrait être mis de côté jusqu’à ce qu’une enquête appropriée puisse être menée, a déclaré dimanche le ministère de la Santé publique de Californie.

L’épidémiologiste d’État Dr Erica S. Pan a déclaré dans un communiqué que «Moins de 10 personnes» souffert « Une possible réaction allergique grave » et a nécessité des soins médicaux au cours des 24 dernières heures après l’injection du lot spécifique de vaccin. Tous les incidents semblent s’être produits dans une seule clinique communautaire qui administrait le lot. Le site aurait fermé pendant plusieurs heures après la série d’effets indésirables, avant de passer à un autre lot du médicament.

#RUPTURE de @CAPublicHealth : Il a été recommandé aux fournisseurs de vaccins de suspendre l’administration d’un lot spécifique de #Moderne #COVID-19[FEMININE vaccin en raison d’éventuelles réactions allergiques faisant l’objet d’une enquête. pic.twitter.com/cQCZeqm3ye – Shawna Khalafi (@ShawnaKhalafiTV) 18 janvier 2021

«Par extrême prudence et reconnaissant également l’approvisionnement extrêmement limité en vaccins, nous recommandons aux prestataires d’utiliser d’autres stocks de vaccins disponibles», dit le responsable de la santé.

Lire la suite Un médecin de Boston dit qu’il a presque dû être INTUBÉ après avoir subi une grave réaction allergique au vaccin Moderna Covid

Plus de 330000 doses du même lot de vaccins Moderna ont été distribuées à 287 fournisseurs à travers l’État, mais c’est la première fois que les autorités sanitaires reçoivent des rapports détaillant les effets indésirables associés au lot, selon Pan.

Tout en reconnaissant que «Il existe moins de données sur les effets indésirables liés au vaccin Moderna», l’épidémiologiste de l’État a déclaré qu’il était rare que les vaccins déclenchent des effets secondaires graves.

Moderna, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis examinent le lot et toutes les données médicales pertinentes.

Le coup de Covid-19 a été lié à d’autres cas d’urgences médicales graves. En décembre, un médecin de Boston a déclaré avoir subi l’une des pires réactions allergiques qu’il ait jamais connues après avoir reçu le vaccin de Moderna, décrivant l’épisode comme potentiellement mortel.

Des cas similaires liés au vaccin Pfizer / BioNTech ont été référés au CDC et à la FDA pour examen.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!