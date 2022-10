La Californie approuve une usine de dessalement alors que la sécheresse frappe l’approvisionnement en eau

La méga-sécheresse qui sévit dans l’ouest des États-Unis a généré les deux décennies les plus sèches de la région depuis au moins 1 200 ans, et les scientifiques affirment que le changement climatique d’origine humaine a alimenté les conditions. Les niveaux d’eau des deux plus grands réservoirs du pays, le lac Mead et le lac Powell, ont atteint leurs niveaux les plus bas jamais enregistrés.

L’approbation intervient alors que les températures record et les conditions de sécheresse ont forcé des États comme la Californie à faire face à un avenir avec des approvisionnements en eau en baisse.

La Commission côtière de l’État a voté jeudi 11-0 pour approuver le Projet de dessalement de l’océan Doheny dans le comté d’Orange en Californie du Sud. L’usine pourrait fonctionner dans les cinq prochaines années et fournir de l’eau à des milliers de personnes dans le South Coast Water District.

Les régulateurs californiens ont approuvé cette semaine une usine de dessalement de 140 millions de dollars qui pourrait convertir jusqu’à 5 millions de gallons d’eau de mer chaque jour en eau potable, alors que l’État est aux prises avec une méga-sécheresse persistante et des réserves d’eau en chute libre.

En août, le gouverneur de Californie Gavin Newsom dévoilé un plan pour faire face à une perte prévue de 10% de l’approvisionnement en eau de l’État d’ici 2040. Plus tôt cette année, les responsables californiens ont averti que l’État pourrait faire face à sa troisième année sèche consécutive en raison d’un manque important de neige cette saison. Et les responsables de l’eau ont réduit les allocations du projet d’eau de l’État de 15% à 5% pour les consommateurs d’eau urbains et les agriculteurs.

En mai, les régulateurs de l’État ont rejeté à l’unanimité une usine de dessalement beaucoup plus grande de 1,4 milliard de dollars à Huntington Beach, citant les coûts de l’eau, les risques potentiels pour la vie marine et les dangers associés à l’élévation du niveau de la mer et aux inondations.

Cependant, les responsables ont fait valoir que la plus petite usine de Doheny aura une conception environnementale qui répondra mieux aux dommages potentiels à la vie marine.

Selon le Conseil de contrôle des ressources en eau de l’État, il existe 12 installations de dessalement dans toute la Californie, y compris le projet de dessalement de Carlsbad dans le comté de San Diego, qui est la plus grande usine de dessalement de l’hémisphère occidental et produit trois millions de gallons d’eau potable chaque jour.