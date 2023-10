La Californie approuve la loi sur le droit à la réparation la plus stricte du pays

Gavin Newsom, gouverneur de Californie signé un projet de loi adopté aujourd’hui faisant de la Californie le troisième État américain à approuver une législation sur le droit à la réparation. Lorsque la loi entrera en vigueur en juillet 2024, les fabricants de produits électroniques seront légalement tenus de mettre les pièces de réparation, les outils, la documentation et les logiciels à la disposition des consommateurs et des ateliers de réparation indépendants. Les partisans affirment qu’il s’agit de la législation sur le droit à la réparation la plus vaste et la plus conviviale pour les consommateurs adoptée à ce jour.

« L’ère des monopoles de réparation des constructeurs touche à sa fin, comme elle devrait l’être », a déclaré Kyle Wiens, PDG d’iFixit, dans un communiqué. déclaration. « Une réparation accessible, abordable et largement disponible profite à tout le monde. » IFixit est l’un des principaux défenseurs de la législation sur le droit à la réparation depuis des années.

Le bureau de Newsom n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo.

La législation californienne, appelée Projet de loi du Sénat 244va plus loin que ses prédécesseurs en Minnesota et New York en imposant une période de temps plus longue pendant laquelle les fabricants doivent fournir un accès aux ressources de réparation. Les fabricants de produits électroniques entre 50 et 99 dollars, par exemple, devront mettre à disposition des ressources de réparation pendant trois ans. Pour les produits de plus de 100 $, les fabricants devront mettre à disposition des ressources de réparation pendant sept ans. La législation couvrira la plupart des appareils électroniques et électroménagers grand public fabriqués et vendus après le 1er juillet 2021. Cela signifie que la Californie pourrait avoir la possibilité de demander des outils de réparation pour son iPhone ou son lave-vaisselle jusqu’en 2030.

Ce n’était pas le premier effort de droit à réparation de la Californie, mais c’était le plus important. La facture, qui a reçu le soutien des groupes environnementauxateliers de réparation, et même Apple, a été adopté par l’assemblée de l’État de Californie par un vote unanime de 50 contre 0. Avant cela, le projet de loi avait été adopté par le Sénat de l’État avec un vote unanime de 38 voix contre 0. La population massive de la Californie signifie que cette loi pourrait potentiellement conduire à une fuite d’outils et de ressources de réparation supplémentaires et à leur mise à la disposition des consommateurs dans tout le pays. La loi a également le potentiel d’induire ce qu’on appelle «Effet californien» où les fabricants font simplement de la fourniture de ressources de réparation une norme à l’échelle nationale afin qu’ils puissent éviter de naviguer entre des distinctions juridiques compliquées d’un État à l’autre. Environ 45 autres États ont envisagé une certaine forme de législation sur le droit à la réparation, selon Réparation.org.

Aussi vaste soit-elle, la loi californienne comporte plusieurs exceptions clés, à savoir les consoles de jeux et les systèmes d’alarme. La législation affirme que les appareils de jeu comme la Xbox Series X ou la PlayStation 5 ne sont pas des ordinateurs « polyvalents », même s’ils semblent remplir de nombreuses exigences. Nathan Proctor, responsable des initiatives RtR au US Public Interest Research Group dit précédemment à Gizmodo Les sociétés de jeux vidéo ont spécifiquement demandé une exemption lors des négociations, craignant que les clients ne jailbreakent leurs appareils. De même, les systèmes de protection contre l’incendie ou autres appareils électroniques définis comme un « système d’alarme » n’ont pas été inclus et ne relèvent pas de la définition de « produit électronique ou électroménager » donnée par la législation.

Les changements de dernière minute et les expéditions bizarres ne sont pas nouveaux dans les batailles pour le droit à la réparation. À New York, les défenseurs indépendants de la réparation ont critiqué les amendements tardifs qui, selon eux, a créé diverses failles et a permis aux fabricants d’équipements d’origine de se tirer d’affaire pour avoir fourni au public des mots de passe, des codes de sécurité ou des documents permettant de contourner les fonctions de sécurité. La loi permet également aux équipementiers de fournir aux utilisateurs des « assemblages de pièces » plutôt que les composants uniques et spécifiques dont ils peuvent avoir besoin pour une réparation.

La chose la plus étrange à propos de la lourde législation californienne sur le droit à la réparation est peut-être son assistance d’Applequi jusqu’à tout récemment à cheval sur la frontière entre Dark Vadar et Satan aux yeux des réparateurs indépendants. Dans une lettre envoyée au personnel de la sénatrice Susan Talamantes Eggman vu par CNBCl’équipe politique d’Apple a déclaré qu’elle soutiendrait le projet de loi, à condition qu’il oblige les ateliers de réparation à divulguer « l’utilisation de pièces non authentiques ou d’occasion ».

« Nous soutenons le SB 244 car il inclut des exigences qui protègent la sûreté et la sécurité des utilisateurs individuels, ainsi que la propriété intellectuelle des fabricants de produits. Nous continuerons à soutenir le projet de loi, tant qu’il continuera à offrir des protections aux clients et aux innovateurs », a déclaré la société dans la lettre selon CNBC.

Le soutien d’Apple à la législation représente une partie d’un renversement de tendance plus large pour l’entreprise autrefois résolument opposée au droit à la réparation. Fin 2021, l’entreprise en a choqué plus d’un en annonçant qu’elle commencerait à vendre à ses clients les pièces et les outils dont ils ont besoin pour réparer leurs appareils à domicile dans le cadre de son programme. Programme de réparation en libre-service.