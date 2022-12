La Californie approuve la feuille de route pour la neutralité carbone d’ici 2045

SACRAMENTO, Californie (AP) – Les régulateurs de l’air de Californie ont voté jeudi pour approuver un plan ambitieux visant à réduire considérablement la dépendance aux combustibles fossiles en modifiant les pratiques dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’agriculture, mais les critiques disent qu’il ne va pas assez loin pour lutter contre le climat monnaie.

Le plan vise à atteindre la soi-disant neutralité carbone d’ici 2045, ce qui signifie que l’État supprimera autant d’émissions de carbone de l’atmosphère qu’il en émet. Il vise à le faire en partie en réduisant la demande de combustibles fossiles de 86 % au cours de cette période.

La Californie avait précédemment fixé cet objectif de neutralité carbone comme objectif, mais le gouverneur Gavin Newsom a signé une loi en faisant un mandat plus tôt cette année. Il a déclaré que des changements drastiques étaient nécessaires pour positionner la Californie en tant que leader mondial du climat.

Capturer de grandes quantités de carbone et les stocker sous terre est l’un des éléments les plus controversés de la proposition. Les critiques disent que cela donne aux plus grands émetteurs de l’État une raison de ne pas en faire assez pour atténuer le changement climatique.

Au début de la réunion de jeudi, la présidente du California Air Resources Board, Liane Randolph, a présenté la dernière version du plan comme la plus ambitieuse à ce jour. Il a subi des modifications après les commentaires du public plus tôt cette année.

“En fin de compte, atteindre la neutralité carbone nécessite de déployer tous les outils à notre disposition pour réduire les émissions et stocker le carbone”, a déclaré Randolph.

Le plan n’engage pas l’État à prendre des mesures particulières, mais définit une large feuille de route sur la manière dont la Californie peut atteindre ses objectifs. Voici les faits saillants :

ÉNERGIE RENOUVELABLE

La mise en œuvre du plan dépend de la capacité de l’État à s’éloigner des combustibles fossiles et à s’appuyer davantage sur les ressources renouvelables pour l’énergie. Il demande à l’État de réduire la demande de carburant à base de pétrole liquide de 94% d’ici 2045 et de quadrupler la capacité solaire et éolienne au cours de la même période.

Un autre objectif signifierait que les nouveaux bâtiments résidentiels et commerciaux seront alimentés par des appareils électriques avant la prochaine décennie.

Les appels à réduire considérablement la dépendance à l’égard du pétrole et du gaz interviennent alors que les responsables publics continuent de se demander comment éviter les pannes d’électricité lorsque des vagues de chaleur record poussent les Californiens à augmenter leur climatisation.

TRANSPORT

Les responsables espèrent que l’abandon des voitures et des camions à essence réduira les émissions de gaz à effet de serre tout en limitant l’impact sur la santé publique des produits chimiques que ces véhicules libèrent.

Dans une lettre de juillet adressée au conseil de l’air, Newsom a demandé à l’agence d’approuver des réductions agressives des émissions des avions, une décision qui accompagnerait d’autres réductions dans le secteur des transports alors que l’État passe à toutes les ventes de véhicules à zéro émission d’ici 2035.

Les objectifs du plan incluent que 10 % de la demande de carburant d’aviation provienne de sources électriques ou d’hydrogène d’ici 2045 et que tous les véhicules de poids moyen vendus soient à zéro émission d’ici 2040. Le conseil a déjà adopté une politique visant à interdire la vente de voitures neuves alimentées uniquement par l’essence dans l’état à partir de 2035.

CAPTURE DU CARBONE

Le plan fait référence à la capture du carbone comme un “outil nécessaire” à mettre en œuvre dans l’État parallèlement à d’autres stratégies pour atténuer le changement climatique. Il appelle l’État à capturer 100 millions de tonnes métriques d’équivalent dioxyde de carbone et à les stocker sous terre d’ici 2045.

Connie Cho, avocate du groupe de justice environnementale Communities for a Better Environment, a qualifié le plan de “grand pas en avant” pour atténuer le changement climatique et protéger la santé publique.

“Nos communautés souffrent de maladies chroniques et meurent à des taux disproportionnés depuis bien trop longtemps à cause de l’héritage du racisme environnemental dans ce pays”, a déclaré Cho.

Mais Cho a critiqué ses objectifs de capture de carbone, arguant qu’ils permettent aux raffineries de continuer à polluer alors que l’État réduit les émissions dans d’autres domaines.

AGRICULTURE

L’un des objectifs est d’atteindre une réduction de 66 % des émissions de méthane du secteur agricole d’ici 2045. Le bétail est une source importante de rejet de méthane, un gaz puissant qui réchauffe la planète.

La mise en œuvre du plan signifierait également une moindre dépendance du secteur agricole aux combustibles fossiles comme source d’énergie.

___

Sophie Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Austin sur Twitter : @sophieadanna

