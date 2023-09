La Californie approuve la divulgation radicale des émissions pour les entreprises

Les autorités californiennes ont adopté un projet de loi cette semaine ça va exiger des grandes entreprises qu’elles précisent leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre contribuer à la crise climatique. Il s’agit du premier mandat de ce type aux États-Unis

Prime Day n’est pas si « vert »

« Le SB 253 fera de la Californie un leader mondial en matière de transparence carbone des entreprises », a déclaré le sénateur californien Scott Wiener et l’auteur du projet de loi. tweeté sur X plus tôt cette semaine.

BS 253, également connue sous le nom de Climate Corporate Data Accountability Act, exige que le California Air Resources Board crée des règles d’ici début 2025 pour les entreprises qui font des affaires dans l’État. Le projet de loi a été adopté par l’Assemblée et le Sénat de l’État et doit maintenant être promulguée par le gouverneur Gavin Newsom avant de pouvoir être appliquée.

S’il est approuvé, le mandat ciblera à la fois les entreprises publiques et privées qui gagnent plus d’un milliard de dollars dans l’espoir de pousser ces entités à réduire leurs émissions globales. Les entreprises concernées devraient commencer à déclarer leurs émissions selon trois « périmètres » différents. Le projet de loi décrit le scope 1 comme les émissions qui proviennent directement d’une entreprise et de ses branches. Le scope 2 est décrit comme les émissions indirectes provenant de « l’électricité, de la vapeur, du chauffage ou du refroidissement consommés », achetées ou acquises par l’entreprise. Le scope 3 est décrit comme les émissions indirectes causées par les activités d’une entreprise. la chaîne d’approvisionnement, les voyages d’affaires, la consommation d’eau et même les déplacements domicile-travail des employés. Les deux premières portées seraient divulgué en 2026, et le dernier serait divulgué à l’État d’ici 2027.

Ce projet de loi constitue l’une des stratégies de l’État pour atteindre son objectif d’être neutre en carbone d’ici 2045. Si elle est adoptée, elle affectera plus de 5 000 entreprises opérant en Californie, notamment des géants pétroliers et gaziers comme Chevron et ExxonMobil, selon le La Times. signalé.

Certains s’opposent les entreprises et les élus ont fait valoir que le projet de loi coûterait trop cher à l’État. La Chambre de commerce de Californie a fait valoir que ce projet de loi pourrait conduire à des prix plus élevés pour les consommateurs. La chambre s’inquiète également du fait que certaines entreprises ne disposent pas actuellement des ressources nécessaires pour signaler avec précision les sources de pollution indirecte, The Associated Press. signalé.

En réponse à certaines préoccupations, Wiener a modifié le projet de loi pour donner aux entreprises plus de temps pour déclarer avec précision leurs émissions indirectes, CalMatters signalé. Si le gouverneur signe le projet de loi, les entreprises auront jusqu’en 2030 avant de se voir infliger une amende pour déclaration inexacte des émissions.

Certaines grandes entreprises dont le siège social se trouve dans l’État ont soutenu le projet de loi. La semaine dernière, Michael Foulkes, directeur d’Apple pour les affaires gouvernementales nationales et locales, a envoyé une lettre à Wiener, soulignant son soutien au projet alors à venir. vote. « La lutte contre le changement climatique reste l’une des priorités les plus urgentes d’Apple », a déclaré le lettre dite. « Bien que ces émissions puissent être difficiles à mesurer, elles sont essentielles pour comprendre l’ensemble des impacts climatiques d’une entreprise. »

Vous voulez plus d’histoires sur le climat et l’environnement ? Consultez les guides Earther pour décarboner votre maison, se désengager des combustibles fossiles, préparer un sac de catastropheet surmonter la peur climatique. Et ne manquez pas notre couverture du dernier rapport climatique du GIECl’avenir de élimination du dioxyde de carboneet les faits non écolavés sur bioplastiques et recyclage du plastique.