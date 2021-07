La Californie annule la politique interdisant aux enfants sans masque d’entrer dans les écoles publiques, mettant fin au mandat quelques heures après son début – RT USA News

Les autorités sanitaires de l’État de Californie se retirent apparemment d’une ordonnance ordonnant aux écoles publiques de la maternelle à la 12e année d’interdire aux étudiants et aux professeurs qui refusent de porter des masques dans leurs salles de classe.

Quelques heures seulement après l’annonce de la nouvelle politique lundi, le département californien de la santé publique a publié un « mettre à jour, » en disant, « Les directives de l’école californienne seront clarifiées concernant l’application du masquage, reconnaissant l’expérience des écoles locales pour assurer la sécurité des élèves et des éducateurs tout en garantissant la réouverture complète des écoles pour un enseignement en personne. »

MISE À JOUR : les directives des écoles californiennes seront clarifiées concernant l’application du masquage, reconnaissant l’expérience des écoles locales pour assurer la sécurité des élèves et des éducateurs tout en garantissant la réouverture complète des écoles pour un enseignement en personne. – Santé publique CA (@CAPublicHealth) 13 juillet 2021

Le Los Angeles Times a rapporté, citant un porte-parole du gouverneur de Californie Gavin Newsom, que la directive d’exclure les étudiants qui refusent de porter des masques sera supprimée de la politique, permettant aux districts locaux de décider comment appliquer leurs précautions Covid-19. Les masques sont toujours obligatoires à l’intérieur.

L’ordre controversé de lundi pour l’année scolaire à venir devait être appliqué, que l’élève ou l’enseignant récalcitrant ait été vacciné contre le virus. Dans la version initiale des directives de l’État, les enfants devaient se voir offrir des possibilités d’éducation hors campus s’ils refusaient d’obéir à la règle du masque.





Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont annoncé vendredi dernier des directives mises à jour indiquant que les étudiants et les employés des écoles qui sont entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter de masques. La Food and Drug Administration des États-Unis a accordé une autorisation d’urgence en mai pour que le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 soit administré à des enfants dès l’âge de 12 ans.

Des dizaines d’États américains n’ont pas de mandat de masque pour les écoles publiques, et huit ont interdit aux districts locaux d’imposer de telles ordonnances, selon Burbio.com, qui suit les réouvertures d’écoles et les politiques de pandémie. La Californie fait partie des neuf États qui imposent des masques à tous les étudiants, tandis que trois autres n’appliquent leur mandat qu’aux personnes non vaccinées.





Les écoles de Los Angeles devraient rouvrir complètement pour la première fois à l’automne, après que le syndicat local des enseignants a résisté aux efforts des responsables du district pour reprendre les cours en personne pendant des mois. Quatre familles ont poursuivi United Teachers Los Angeles et le district scolaire unifié de Los Angeles plus tôt cette année, alléguant qu’elles avaient manqué à leur devoir de servir les intérêts des élèves en les privant d’un apprentissage en personne.

