La Californie annonce un partenariat sur les carburants durables pour réduire les émissions des avions

SACRAMENTO, Californie — La Californie s’associera à un groupe commercial représentant les principales compagnies aériennes américaines pour accroître la disponibilité de carburants d’aviation durables, ont annoncé mercredi des responsables de l’État.

Le California Air Resources Board a annoncé un plan avec Airlines for America – qui représente Delta, JetBlue, United et d’autres compagnies aériennes – visant à augmenter la disponibilité de carburant d’aviation durable dans l’État à 200 millions de gallons d’ici 2035. Ce montant couvrirait environ 40 % des besoins. demande de voyages intra-étatiques, a indiqué l’agence.

Davina Hurt, membre du conseil d’administration et présidente du district de gestion de la qualité de l’air de la région de la baie de San Francisco, a déclaré que cet engagement aiderait l’État à lutter contre le changement climatique et à améliorer la qualité de l’air.

« Ensemble, nous ne faisons pas seulement un pas en avant vers des carburants plus propres, mais nous créons un effet d’entraînement de changement positif qui résonnera dans les neuf comtés de la Bay Area et s’étendra à l’État de Californie et au-delà », a déclaré Hurt lors d’une conférence de presse à l’aéroport international de San Francisco.

La Californie produit environ 11 millions de gallons par an de carburant d’aviation durable, selon le conseil. L’État prévoit d’utiliser du carburant d’aviation durable produit en Californie et dans d’autres États pour atteindre les nouveaux objectifs.

Cette annonce intervient après que certains travailleurs et défenseurs des compagnies aériennes ont déclaré que l’État n’en faisait pas assez pour lutter contre les impacts sur la santé des émissions de carburéacteur. L’année dernière, le personnel de l’Air Resources Board a inclus le carburéacteur dans les mises à jour proposées de la norme de carburant à faible teneur en carbone de l’État, un programme visant à faire évoluer l’État vers des carburants de transport qui émettent moins d’émissions de gaz à effet de serre. Mais le personnel a par la suite retiré le carburéacteur des modifications proposées à la règle, sur lesquelles le conseil d’administration devrait voter la semaine prochaine.

L’État a adopté des politiques ces dernières années pour éliminer progressivement la vente de nouveaux véhicules alimentés aux combustibles fossiles. voitures, camions, les trains et tondeuses à gazon.

L’administration du président Joe Biden a également fixé des objectifs pour réduire les émissions de carburéacteur. Biden a annoncé un objectif en 2021 réduire les émissions de l’aviation de 20 % d’ici 2030 et remplacer tout le carburéacteur à base de kérosène par du carburant durable d’ici 2050.

Les avions ont contribué à environ 9 % des émissions du secteur des transports aux États-Unis en 2022, selon l’Agence américaine de protection de l’environnement. Les émissions des voitures et des camions représentent la majorité des émissions de gaz à effet de serre provenant des transports.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, un démocrate qui vante souvent le statut de l’État en tant que leader en matière de climat, a déclaré que le nouvel engagement aidera l’État et l’industrie à « s’attaquer de front aux émissions ».

« Il s’agit d’une avancée majeure dans notre travail visant à réduire la pollution, à protéger nos communautés et à construire un avenir caractérisé par un air plus pur et des solutions climatiques innovantes », a-t-il déclaré dans un communiqué.

___

Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Austin sur Twitter : @ sophieadanna