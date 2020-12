Le gouverneur de Californie a annoncé jeudi de nouvelles interdictions à l’échelle de l’État des rassemblements et des activités «non essentielles», les hôpitaux de l’État le plus peuplé du pays étant submergés par des cas record de Covid-19.

Dans une mesure qui pourrait replonger les 40 millions de résidents de l’État dans le verrouillage, Gavin Newsom a annoncé de nouvelles limites qui entreront en vigueur une fois que 85% des lits des unités de soins intensifs auront été remplis – un développement attendu dans quatre des cinq régions de Californie « dès le début comme le lendemain ou deux « .

« Nous annonçons et introduisons un ordre régional de » séjour à la maison « dans l’état de Californie, fondamentalement fondé sur la nécessité d’arrêter de se réunir avec des personnes en dehors de votre foyer », a déclaré M. Newsom.

Une fois qu’une région est placée sous les nouvelles limites – un « frein d’urgence » qui durera au moins trois semaines – le rassemblement de personnes de différents ménages sera interdit.

Les bars et les services personnels tels que les salons de coiffure seront temporairement fermés et les restaurants ne pourront proposer que des plats à emporter et des livraisons.

« Nous établissons également un cadre dans lequel tous les voyages non essentiels sont également temporairement limités dans tout l’État », a déclaré M. Newsom.