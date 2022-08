La Californie adopte un projet de loi visant à rendre Internet plus sûr pour les enfants

La législature de l’État de Californie a adopté cette semaine un projet de loi qui, s’il était adopté, obligerait les plateformes en ligne à prendre des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité de leurs services pour les jeunes utilisateurs.

Le sénat de l’État a approuvé à l’unanimité Loi californienne sur le code de conception adapté à l’âge lundi, un projet de loi qui obligerait les plateformes en ligne à considérer de manière proactive comment la conception de leurs produits pourrait présenter un danger pour les mineurs, notamment par le biais d’algorithmes et de publicités ciblées. L’assemblée de l’État de Californie avait précédemment approuvé une version du projet de loi, qui doit encore être signée par le gouverneur démocrate Gavin Newsom pour devenir loi de l’État. S’il est signé, le projet de loi n’entrera en vigueur qu’en 2024.

Le projet de loi exigerait que les services en ligne installent des protections supplémentaires pour les utilisateurs de moins de 18 ans, notamment en adoptant par défaut les paramètres de confidentialité les plus élevés possibles dans la plupart des cas et en fournissant “un signal évident” au mineur lorsque sa localisation est surveillée (par exemple par un parent ou Gardien).

Cela interdirait également l’utilisation de soi-disant modèles sombres – essentiellement des astuces de conception conçues pour orienter les utilisateurs vers un choix spécifique – qui encourageraient les mineurs à divulguer des informations personnelles qui ne seraient pas nécessaires pour fournir le service.

La législation californienne pourrait devenir la base d’autres codes de conception étatiques ou fédéraux, ou pourrait même encourager les plateformes à modifier de manière proactive leurs services à travers le pays, en partie en raison de la difficulté d’appliquer différentes normes en fonction de l’emplacement.

Le projet de loi fait écho à un code de conception récent en Grande-Bretagne qui cherchait à créer des lignes de base pour protéger les enfants sur Internet. Les législateurs fédéraux comme le sénateur Ed Markey, D-Mass., ont loué le code de conception britannique et suggéré ses principes devraient être étendus aux États-Unis

L’idée d’exiger des garanties de conception est devenue un sujet particulièrement brûlant au Congrès à la fin de l’année dernière lorsque l’ancienne employée de Facebook, Frances Haugen, a témoigné au sujet des documents internes qu’elle a exposés et qui montraient que l’entreprise était consciente de la façon dont ses produits pouvaient nuire à la santé mentale des enfants. Facebook a déclaré qu’il travaillait dur pour protéger la sécurité des utilisateurs et que les documents révélés par Haugen manquaient de contexte critique.

Des groupes qui plaident pour des garde-fous plus solides sur Internet pour les enfants, comme Common Sense Media, ont salué l’adoption de la loi par le Sénat.

Dans un communiqué, le PDG Jim Steyer l’a qualifié de “pas monumental vers la protection des enfants californiens en ligne”.

Accountable Tech, un groupe qui a soutenu la législation fédérale antitrust ciblant les plateformes Big Tech, a également salué l’avancement du projet de loi.

“Si elle était promulguée, cette législation historique représenterait un changement radical dans la lutte pour la confidentialité en ligne”, a déclaré la cofondatrice et directrice exécutive Nicole Gill dans un communiqué.

Mais d’autres ont exprimé des inquiétudes au sujet du projet de loi.

Eric Goldman, professeur à la faculté de droit de l’université de Santa Clara, a mis en garde dans un éditorial plus tôt ce mois-ci que les exigences du projet de loi selon lesquelles les plateformes cherchent à évaluer l’âge des utilisateurs pour leur offrir un contenu approprié, bien que bien intentionnées, pourraient être trop intrusives et saper les efforts visant à offrir plus de confidentialité à ces utilisateurs.

TechNet, un groupe industriel financé par des entreprises technologiques telles qu’Amazon, Apple, Google et Meta, a fait part de ses inquiétudes concernant le projet de loi. (Comcast, le propriétaire de la société mère CNBC NBCUniversal, est également un TechNet membre).

“Bien que ce projet de loi se soit amélioré, nous restons préoccupés par ses conséquences imprévues en Californie et dans tout le pays”, a déclaré le directeur exécutif du groupe pour la Californie et le Sud-Ouest, Dylan Hoffman, dans un communiqué.

