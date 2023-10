La Californie adopte la loi sur le droit à la réparation

L’État américain de Californie a adopté sa loi sur le droit à la réparation (SB244) et exigera désormais des fabricants qu’ils fournissent des pièces de rechange, des outils et de la documentation pour les appareils électroniques dont le prix est supérieur à 100 $ pendant une période pouvant aller jusqu’à 7 ans après leur date de production. Le nouveau projet de loi a été signé par le gouverneur de Californie Gavin Newsom et entre en vigueur le 1er juillet 2024. Les appareils électroniques d’un prix inférieur à 100 $ n’auront besoin des outils et du manuel susmentionnés que pendant 3 ans après leur date de production.

La nouvelle loi couvre tous les produits électroniques et électroménagers coûtant plus de 50 $ et vendus en Californie après le 1er juillet 2021. Il existe certaines exemptions de la liste des produits couverts, à savoir les consoles de jeux et les systèmes d’alarme. Apple et Google sont deux des grands acteurs technologiques dont le siège est en Californie, ce qui devrait se traduire à l’avenir par une prise en charge logicielle et matérielle plus longue pour les nouveaux appareils des deux marques. Google a annoncé par coïncidence qu’il fournirait des pièces de rechange pour sa nouvelle série Pixel 8 pendant une période pouvant aller jusqu’à 7 ans, ainsi que jusqu’à 7 ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité.

La loi californienne sur le droit à la réparation suit des législations similaires adoptées à New York, au Minnesota et au Colorado, bien qu’il s’agisse de la version la plus ambitieuse à ce jour.

Source