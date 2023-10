La Californie accorde des protections à la marguerite Inyo

La marguerite Inyo – une fleur rare de Californie qui pousse des crevasses des parois des falaises du sud des montagnes Inyo – a été classée parmi les espèces menacées par l’État à la suite du tollé général suscité par les opérations minières à proximité.

La California Fish and Game Commission a voté à l’unanimité mercredi pour accorder des protections à la fleur, qui ne pousse que près du parc national de la Vallée de la Mort.

L’inscription exige que les agences étatiques et fédérales gèrent les menaces qui pèsent sur la marguerite et son domaine principal sur le conglomérat Mesa, un morceau de 22 500 acres de pins pinon, de flèches rocheuses et de calcaire situé à environ 10 miles au sud-est de Lone Pine, une ville de l’est de la Sierra. Nevada.

Mojave Precious Metals, une filiale locale de K2 Gold Corp., de Vancouver, au Canada, a foré et creusé des tranchées sur les terres publiques de la région, en préparation au développement d’une mine à ciel ouvert à grande échelle, selon les responsables.

Les défenseurs de la marguerite ont salué mercredi la décision des commissions.

«À partir de maintenant, tout le monde devra prêter beaucoup plus d’attention à cette petite marguerite», a déclaré Maria Jesus, écologiste au jardin botanique de Californie à but non lucratif à Claremont. « Il serait difficile de justifier l’avancée d’une mine géante là où elle se trouve. »

Mojave Precious Metals n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

La population totale de Pérityle inyoensis est estimé à quelques milliers et devrait s’étendre plusieurs fois avant que les défenseurs de la marguerite Inyo rock disent qu’ils peuvent dormir tranquilles.

Il y a un an, Jésus ; Ileene Anderson, scientifique principale au Centre pour la diversité biologique ; et la California Native Plant Society a soumis des pétitions à la California Fish and Game Commission et au US Fish and Wildlife Service cherchant à faire inscrire la marguerite Inyo comme espèce menacée ou en voie de disparition.

« La commission a fait le bon choix », a déclaré Anderson. « Ce sont de petites marguerites coriaces, mais elles ne peuvent pas survivre aux assauts des menaces minières dans leur maison sans cette protection permanente de l’État. »

« J’espère qu’une protection fédérale suivra afin qu’ils puissent se rétablir et prospérer », a-t-elle ajouté.

En mars, une pétition distincte a été soumise au US Fish and Wildlife Service, lançant un examen d’un an pour déterminer si la marguerite mérite également une protection fédérale permanente, ajoutant une autre couche de restrictions réglementaires pour la protéger des opérations minières qui utilisent des tonnes de cyanureto. extraire l’or des tas de minerai concassé – une technique qui a transformé des mines auparavant non rentables en aubaines.

La gamme de marguerites fait toujours partie de la patrie ancestrale de la tribu contemporaine Timbisha Shoshone et de la tribu Lone Pine Paiute-Shoshone. Il pousse également dans certaines parties du système national de terres protégées. Ces terres restent ouvertes au développement en vertu d’une loi minière controversée de 1872, a déclaré Anderson.

Selon les écologistes, l’avenir de 22 500 acres de terres publiques accidentées est en jeu – avec peu de précipitations, une pénurie de sources naturelles et des altitudes allant de 3 800 à 7 100 pieds. La région abrite également des mouflons d’Amérique, des pumas, des lynx roux et la marguerite Iyo.

« Qu’y a-t-il de plus précieux que l’or ? Protéger la vie de l’extinction », a déclaré Nick Jensen, directeur du programme de conservation à la société végétale. « Nous sommes reconnaissants que l’action de la commission donne à la marguerite Inyo une chance de se battre. »