La Californie a utilisé 5 millions de dollars pour acheter des voitures de sport

Un homme du sud de la Californie a été arrêté vendredi sur des accusations fédérales après que les autorités fédérales ont déclaré qu’il avait frauduleusement obtenu des millions de dollars via des fonds de secours contre les coronavirus pour acheter des voitures de luxe, prendre des vacances somptueuses et couvrir ses dépenses personnelles.

Mustafa Qadiri, un résident de 38 ans d’Irvine, en Californie, situé à près de 40 miles au sud-est de Los Angeles, a obtenu environ 5 millions de dollars en fonds du programme de protection des paiements après avoir prétendu posséder quatre entreprises à proximité de Newport Beach, dont aucune n’est actuellement en affaires, selon un acte d’accusation fédéral.

Qadiri a soumis des réclamations pour All American Lending, Inc., All American Capital Holdings, Inc., RadMediaLab, Inc. et Ad Blot, Inc. en mai et juin 2020 avec des comptes bancaires modifiés, de faux formulaires de déclaration de revenus fédéraux et l’identité de quelqu’un d’autre, selon le bureau du procureur des États-Unis de Californie. Ensuite, ajoute l’acte d’accusation, il a utilisé l’argent qu’il a reçu pour dépenser en vacances, en dépenses personnelles et en voitures de sport Ferrari, Bentley et Lamborghini.

Toutes les voitures et 2 millions de dollars du compte bancaire de Qadiri ont été saisis par des agents fédéraux lorsqu’il s’est rendu aux autorités vendredi matin. Il est accusé de six chefs de blanchiment d’argent, de quatre chefs de fraude bancaire et de fraude électronique et d’un chef de vol d’identité aggravé.

Le PPP fait partie de la loi CARES qui a été approuvée par le Congrès en mars 2020. Il offrait aux entreprises employant 500 travailleurs ou moins des prêts à faible taux d’intérêt allant jusqu’à 10 millions de dollars, qui se transforment souvent en subventions, pour couvrir les coûts liés à la pandémie. La US Small Business Administration a déclaré que plus de 8,2 millions de prêts avaient été approuvés au 21 mars, pour un total de plus de 718 milliards de dollars.

Mais il y a eu des cas de personnes qui ont demandé frauduleusement des fonds, uniquement pour qu’elles soient arrêtées par les autorités fédérales. Selon le Los Angeles Times, des responsables californiens ont déclaré qu’au moins 11 milliards de dollars avaient été émis dans des réclamations de chômage illicites.

Qadiri est actuellement détenu sous caution de 100000 dollars et sa piste est prévue pour le 29 juin.

