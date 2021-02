La Californie a perdu 175000 emplois dans le domaine de l’économie créative, selon une étude

Les défenseurs des arts et les élus de Californie ont appelé jeudi à des dépenses supplémentaires du gouvernement pour éviter ce qu’un chef d’organisation a appelé une «dépression culturelle en suspens» provoquée par la pandémie. «Il n’y a pas de reprise économique dans notre région à moins qu’un moteur créatif en marche ne la conduise», a déclaré Karen Bass, une membre du Congrès américain représentant une partie de Los Angeles, dans une vidéo préenregistrée pour une table ronde. «Le Congrès doit apporter une aide supplémentaire à l’économie créative et à ses millions d’employés», a-t-elle poursuivi, affirmant que son district ne pourrait pas se remettre complètement à moins que la communauté artistique y ouvre la voie.

Les appels à l’aide supplémentaire ont été diffusés lors d’une vidéoconférence organisée par Otis College of Art and Design, qui a publié un rapport qu’il a commandé sur l’économie créative. Deux enquêtes d’impact économique menées jeudi par le groupe de défense Californians for the Arts ont également été abordées.

Le Rapport du Collège Otis a déclaré qu'entre février 2020 et décembre 2020, la perte totale d'emplois dans la «main-d'œuvre de l'économie créative» a atteint environ 13% dans tout l'État et 24% dans le comté de Los Angeles. Au cours de cette période, l'État a perdu 175 000 emplois dans cette économie, qui comprendrait l'architecture et les services connexes, les biens et produits créatifs, les divertissements et les médias numériques, la mode et les beaux-arts, selon le rapport.

De nouvelles variantes de coronavirus menacent les progrès de New York.

La France peut imposer des restrictions régionales alors que les infections augmentent fortement. Les enquêtes menées par Californians for the Arts ont été menées entre le 6 octobre et le 20 novembre 2020 et se sont concentrées sur les arts à but non lucratif et les organisations culturelles; entreprises créatives s’appuyant sur les revenus de la vente de billets, des contrats de travail et des ventes et des commissions sur les œuvres d’art; et travailleurs artistiques individuels. Parmi les 607 organisations interrogées, 72% ont déclaré avoir licencié des membres du personnel rémunérés et la moitié ont déclaré avoir licencié des entrepreneurs. Parmi près de 1 000 travailleurs interrogés, 88% ont déclaré avoir perdu des revenus ou d’autres revenus liés aux arts. Certains envisageaient d’abandonner le travail artistique ou de quitter l’État.

Les travailleurs des arts souffrent de «fondations économiques fragiles» et de «pertes de revenus dévastatrices et immédiates», a déclaré Julie Baker, directrice exécutive de Californians for the Arts. «Nous sommes confrontés à une crise de créativité californienne et à ce que nous appelons une dépression culturelle.» Baker a déclaré que l’allégement fédéral, en particulier les allocations de chômage aux travailleurs indépendants, a été essentiel à la survie des organisations artistiques et des travailleurs et devrait être poursuivi. Elle a ajouté que les enquêtes avaient révélé des disparités raciales dans la perte de revenus et l’accès à l’argent fédéral: Tous ceux qui se sont identifiés comme noirs ou afro-américains ont indiqué une perte de revenus, tandis qu’une moyenne de 12 pour cent de ceux de tous les autres groupes ethniques identifiés une perte similaire. Et 18% des personnes ou organisations noires, autochtones ou de couleur ont déclaré se voir refuser un financement en vertu de la loi fédérale sur l’aide, le soulagement et la sécurité économique contre le coronavirus. Le rapport ajoute que 5% des autres personnes et organisations ont déclaré avoir été refusées. Le panel et les enquêtes sont intervenus un jour après que le bureau du contrôleur de l’État de New York a publié un rapport indiquant que l’emploi dans le secteur des arts, du divertissement et des loisirs de la ville de New York avait chuté de 66% de décembre 2019 à décembre 2020. Au cours du panel de jeudi, Ben Allen, un sénateur d’État représentant un district qui comprend Santa Monica, West Hollywood et les quartiers de Los Angeles, a déclaré qu’il exhortait ses collègues de la législature à soutenir un programme «inspiré par la Works Progress Administration» de le New Deal, qui emploierait des artistes pour aider à diffuser des messages sur le coronavirus et documenter les expériences pendant la pandémie.