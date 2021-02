Dans le calcul dépersonnalisé de la pandémie, il y a deux façons de voir les ravages du virus en Californie. En tant qu’État le plus peuplé d’Amérique, la Californie a de loin le plus de cas dans le pays – plus de 3,4 millions – et maintenant le plus de décès. Mais une fois ajusté à sa grande population, la Californie a un taux de mortalité inférieur à 32 États et à Washington DC

La Californie a enregistré en moyenne 500 décès par jour au cours de la semaine dernière. Mardi, il est devenu l’État avec le plus grand nombre de décès de coronavirus au total, dépassant New York.

Avec environ 114 décès pour 100 000 habitants, l’État a environ la moitié du taux de New York, New Jersey, Massachusetts ou Mississippi. La disparité entre New York et la Californie pourrait être encore plus grande si l’on tient compte de la probabilité que New York sous-dénombre les décès dans les premiers stades frénétiques de la pandémie parce que les tests viraux étaient si limités.

Pourtant, ces statistiques atténuantes ne signifient pas grand-chose pour les familles des plus de 44 800 personnes tuées par le virus en Californie. Les chiffres ne signifient pas grand-chose non plus pour les aumôniers comme Mme Michealsen, qui, ce jour-là de janvier, lorsque la photo a été prise par un photographe de l’Associated Press, avait déjà vu deux autres patients mourir. Souvent, elle est la seule autre personne dans la pièce lorsque la mort survient. Parfois, une infirmière tient l’autre main du patient mourant.

L’épidémie de coronavirus › Actualisé 9 février 2021 à 18 h 47 HE La Californie a le plus de décès liés aux coronavirus aux États-Unis, dépassant New York.

«Quand nous venons dans ce monde, nous sommes immédiatement entourés de gens – nous avons un contact humain», a déclaré la semaine dernière Mme Michealsen du Providence Holy Cross Medical Center dans la section Mission Hills de Los Angeles. «Je pense juste que lorsque nous quittons ce monde, nous devrions avoir la même chose.»

La pandémie a fait des ravages inégaux en Californie, les habitants du sud et de la vallée agricole centrale étant beaucoup plus durement touchés que ceux du nord.

Mais même à San Francisco, où près de 350 personnes sont mortes du virus, la cruauté de la pandémie – l’incapacité des familles à entourer leurs proches mourants, l’interruption des rituels de deuil séculaires – porte.