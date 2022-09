Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré mercredi que l’État avait évité d’ordonner des pannes d’électricité lorsque la demande d’électricité a culminé ce mois-ci à cause de la chaleur torride, et a condamné les affirmations selon lesquelles la Californie ne pouvait pas maintenir le courant.

Dans une interview avec Yasmin Khorram de CNBC, le gouverneur a déclaré que la demande d’électricité de l’État avait presque atteint un record de 52 000 mégawatts pendant la vague de chaleur, et que les efforts de la Californie pour accélérer la transition vers une énergie propre ont mis environ 4 000 mégawatts sur le réseau qui n’étaient pas disponibles deux il y a des années.

“Cela ne fait que renforcer le fait que nous ne devons pas simplement suivre le rythme, nous devons devancer Mère Nature et faire avancer cette transition de manière plus agressive”, a déclaré Newsom. “Et nous nous engageons à le faire.”

Newsom a critiqué les affirmations des médias et du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, selon lesquelles la Californie n’a pas réussi à maintenir le courant pendant la vague de chaleur, arguant qu’ils “souhaitent” que des pannes d’électricité se soient produites parce qu'”ils veulent tuer notre transition vers l’énergie verte”.

“Ils veulent doubler leur stupidité et continuer à forer et à faire plus de dégâts”, a déclaré Newsom. “Et plongez-nous plus profondément dans le désordre que nous avons créé et dont nous essayons de sortir, à savoir que le chaud devient beaucoup plus chaud, le sec devient beaucoup plus sec et les extrêmes qui sont évidents, pas seulement ici dans Californie, mais partout dans l’ouest des États-Unis et dans le monde entier, liés au changement climatique.”