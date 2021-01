Voici ce qui se passe vendredi avec la pandémie aux États-Unis:

TROIS CHOSES À SAVOIR AUJOURD’HUI

– Après des mois à servir de modèle dans la lutte contre le COVID-19, la Californie a vu les infections devenir incontrôlables pendant des semaines. Il a maintenant le pire taux de diagnostic de coronavirus aux États-Unis.Les experts affirment que divers facteurs combinés pour anéantir les efforts passés de la Californie, qui pendant une grande partie de l’année ont réduit les surtensions et maintenu le virus à des niveaux gérables. Les logements exigus, les voyages et les rassemblements de Thanksgiving ont contribué à la propagation, ainsi que la fatigue du public au milieu des réglementations qui ont fermé de nombreuses écoles et entreprises et encouragé – ou exigé – un mode de vie isolé.

– Les responsables de la santé disent avoir trouvé des preuves chez un homme de Floride du dernier cas américain de la nouvelle variante de coronavirus apparemment plus contagieuse observée pour la première fois en Angleterre. Le département de la santé de Floride a tweeté un communiqué jeudi soir selon lequel la variante avait été détectée chez un homme d’une vingtaine d’années sans antécédents de voyage récents. Cela fait suite à de récents rapports de cas confirmés ailleurs, au Colorado et en Californie. Les cas ont soulevé des questions sur la façon dont la variante COVID-19 circulant en Angleterre est arrivée aux États-Unis, où les experts disent qu’elle se propage probablement déjà.

– Dix mois après la mise en quarantaine et le travail à domicile en raison de la pandémie, la vie des animaux domestiques et les relations avec les humains ont dans de nombreux cas changé. Pour de nombreux chiens, la vie pandémique est la vie telle qu’elle était censée être: des humains 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, se promènent et se traitent à la demande, et se faufilent sur leur lit la nuit. Les chats sont plus affectueux que jamais, certains ont même besoin d’attention. Les impacts à long terme ne sont pas connus.

LES CHIFFRES: La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux décès quotidiens aux États-Unis a diminué au cours des deux dernières semaines, passant de 2 646 le 17 décembre à 2 387,7 le 31 décembre, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

DÉCÈS: Le nombre de décès liés au COVID-19 aux États-Unis s’élève à plus de 346000.

CITATION: «Je pense que janvier va être pire à ce stade que ce que nous avons imaginé», a déclaré le Dr Don Williamson, le chef de l’Alabama Hospital Association, après avoir regardé les événements de Noël en ligne qui présentaient de nombreuses personnes ne portant pas de masque. « Nous récolterons absolument le tourbillon de nouveaux cas en raison de notre réticence à faire des choses simples. »

ICYMI: Les autorités ont arrêté un pharmacien de la banlieue de Milwaukee soupçonné d’avoir délibérément ruiné des centaines de doses de vaccin contre le coronavirus en les retirant du réfrigérateur pendant deux nuits. Le département de police de Grafton a déclaré que l’ancien pharmacien Advocate Aurora Health avait été arrêté pour suspicion de mise en danger imprudente, de falsification d’un médicament sur ordonnance et de dommages criminels à la propriété. Le 24 décembre, le chef du groupe médical de l’avocat Aurora Health Care, Jeff Bahr, a déclaré que le pharmacien avait délibérément retiré 57 flacons contenant des centaines de doses du vaccin Moderna de la réfrigération pendant la nuit du 24 décembre, les avait renvoyés, puis les avait de nouveau laissés de côté la nuit du 25 décembre.

À L’HORIZON: Le Congrès met fin à une session chaotique avec une rare rebuffade des républicains du président Donald Trump. Les sénateurs du GOP ignorent la demande du président sortant d’augmenter les chèques d’aide COVID-19 de 600 $ à 2000 $. Ils sont prêts à annuler son veto sur un projet de loi majeur sur la défense. Le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, allié de Trump, a déclaré que le Congrès pourrait essayer à nouveau d’approuver des contrôles d’aide COVID-19 plus importants après l’ouverture de la nouvelle session dimanche. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que le Congrès avait fourni suffisamment d’aide en cas de pandémie, pour le moment. L’impasse devrait se prolonger dans le week-end.

Trouvez la couverture complète de la pandémie de coronavirus par AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic