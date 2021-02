La Californie a dépassé la barre des 50 000 morts, la plupart de tous les États.

Selon une base de données du New York Times, la Californie, l’État le plus peuplé du pays, a enregistré en moyenne plus de 560 décès par jour à son apogée en janvier. En revanche, pendant une grande partie du mois de novembre, il a signalé moins de 50 décès par jour en moyenne.

Bien que l’État ait signalé plus de décès au total que tout autre dans le pays, il est loin d’être le plus durement touché par rapport à la taille de sa population. Au moins 30 États ont signalé plus de décès par habitant et le New Jersey en a enregistré deux fois plus.

Le compte des pertes en vies humaines dans la vaste étendue de la Californie dément l’impact inégal du virus sur les communautés de couleur plus pauvres, en particulier dans la vallée centrale et à Los Angeles.

Les Latinos, qui sont plus susceptibles que les autres Californiens de travailler dans des industries essentielles et moins susceptibles d’avoir les ressources ou l’espace pour s’isoler s’ils sont infectés, sont tombés malades et sont décédés à des taux disproportionnellement élevés. Les chiffres des États montrent que les Latinos, qui représentent 39 pour cent de la population de l’État, représentaient 46 pour cent des décès en Californie.

«Nous avons créé un système hospitalier séparé et inégal et un système de financement séparé et inégal pour les communautés à faible revenu», a déclaré le Dr Elaine Batchlor, directrice générale de l’hôpital communautaire Martin Luther King Jr. de Los Angeles, l’hôpital le plus durement touché. pour sa taille dans le comté le plus durement touché de l’État.

Et jusqu’à présent, la Californie n’a pas réussi à empêcher les mêmes inégalités de nuire à l’effort de vaccination de l’État, un processus qui a été critiqué comme chaotique et déroutant.