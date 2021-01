Voici ce qui se passe samedi avec la pandémie aux États-Unis:

– La Californie a désespérément besoin de plus de travailleurs médicaux dans des installations inondées de patients atteints de coronavirus, et presque aucune aide ne provient d’un programme de bénévolat créé par le gouverneur Gavin Newsom au début de la pandémie. Une armée de 95 000 hommes a initialement levé la main, mais seuls 14 travaillent maintenant sur le terrain. Newsom a déclaré que très peu de volontaires satisfaisaient aux qualifications du California Health Corps, et que seul un tout petit morceau avait l’expérience de haut niveau nécessaire pour aider dans les cas de virus les plus graves. D’autres États ont rencontré des difficultés similaires pour faire fonctionner les programmes de volontariat. Les autorités sanitaires de Californie ont signalé samedi un record de 695 décès de coronavirus, portant le nombre de morts de l’État depuis le début de la pandémie à 29233.

– Les responsables de la santé à Anchorage, en Alaska, annoncent des rendez-vous pour les résidents désireux de recevoir leur première dose de vaccin COVID-19 remplie en quelques heures, ce qui entraîne une frustration pour les personnes qui tentent toujours de s’inscrire. La directrice du département de la santé d’Anchorage, Heather Harris, a déclaré à KTUU-TV que les 1800 créneaux horaires disponibles étaient réservés par les résidents dans un délai de quatre heures jeudi. Les cliniques n’acceptent pas les visites sans rendez-vous. Les résidents de 65 ans et plus peuvent désormais recevoir le vaccin; environ 33 000 personnes entrent dans cette catégorie. Harris a déclaré qu’Anchorage s’attend à environ 14 600 doses ce mois-ci et que des cliniques de vaccination sont prévues tout au long du week-end et au début de la semaine prochaine.

– Un juge de l’Oklahoma a prolongé une ordonnance d’interdiction temporaire permettant aux bars et restaurants de l’Oklahoma de rester ouverts après le couvre-feu de 23 heures, le gouverneur Kevin Stitt, émis en novembre, dans le but de ralentir la propagation du coronavirus. La juge de district Susan Stallings a entendu les arguments dans l’affaire vendredi et a prolongé l’ordonnance du 29 décembre tout en envisageant de statuer dans un procès intenté par des propriétaires de bars qui soutiennent que le gouverneur n’a pas le pouvoir légal d’imposer le couvre-feu, selon les archives judiciaires. Les avocats du gouverneur disent que la loi de l’État donne à Stitt «l’autorité large et flexible nécessaire» pour lutter contre la propagation du virus. Samedi, l’Oklahoma avait le sixième plus grand nombre de nouveaux cas par habitant dans le pays avec 1 218,16 pour 100 000 habitants, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

L’histoire continue

LES CHIFFRES: Selon les données de l’Université Johns Hopkins, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux décès quotidiens aux États-Unis a augmenté au cours des deux dernières semaines, passant de 2368,1 le 25 décembre à 2982,7 vendredi.

NOMBRE DE MORT: Le nombre de décès liés au COVID-19 aux États-Unis s’élève à 371 260.

CITATION: «En ce qui concerne les ordonnances des tribunaux, à mon avis, la désobéissance civile n’est pas une option. Ce n’est absolument pas le cas. »- La juge Wanda Stokes de la Cour de circuit du comté d’Ingham, qui a trouvé un café dans une petite ville du Michigan au mépris du tribunal pour avoir violé l’interdiction de manger à l’intérieur de l’État en continuant à servir les clients à l’intérieur.

ICYMI: Le comté de San Diego en Californie ouvre ce qu’il appelle une «super station de vaccination» qui vise à inoculer quotidiennement jusqu’à 5 000 agents de santé avec un vaccin contre le coronavirus. L’effort qui commence lundi est l’un des plus ambitieux à ce jour en Californie pour accélérer le rythme des vaccinations. Seulement 1% environ des 40 millions d’habitants de Californie ont été vaccinés contre le virus. Des équipes médicales de l’Université de Californie à San Diego exploiteront la station dans un parking près du stade de baseball du centre-ville. Les travailleurs de la santé resteront dans leur véhicule pendant le vaccin et seront ensuite invités à rester sur place pendant 15 minutes pour être surveillés en cas de réaction allergique.

___

Trouvez la couverture complète de la pandémie de coronavirus par AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic.