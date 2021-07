La Calabre, en Italie, offre aux nouveaux résidents 33 000 $ pour déménager dans l’un des 9 villages

Envie de changement après que la pandémie de COVID-19 a restreint les voyages internationaux pendant des mois ? La région italienne de Calabre offre aux nouveaux résidents 33 000 $ sur trois ans pour déménager dans l’un de ses villages.

Il y a un hic : les nouveaux résidents doivent créer une petite entreprise ou travailler comme un professionnel spécifique dont la ville a besoin. La résidence, proposée par « The Active Residency Project », n’est accessible qu’aux moins de 40 ans. Les personnes sélectionnées ont 90 jours pour s’installer en Calabre.

Le projet dispose d’environ 829 000 $ à distribuer aux nouveaux résidents et pourrait fournir des subventions pour aider au lancement d’hôtels, de restaurants et d’autres entreprises, selon le site Web du projet.

Le plan de revitalisation du quartier avec de nouveaux habitants et commerces est une « réponse concrète au dépeuplement des zones intérieures qui ont encore tant à dire en termes de valorisation architecturale et touristique », Gianluca Gallo, conseiller régional pour l’agriculture et le développement économique de la région, a déclaré lors d’une conférence de presse.

Gallo a déclaré que l’objectif du projet est de stimuler l’emploi et les progrès dans les petits villages.

« Les petites municipalités sont la véritable identité de notre territoire – et risquent de disparaître », a déclaré Gallo. Faire venir de nouveaux habitants et entreprises dans les villages « permettra à la fois la renaissance de petits villages, et la rédemption des jeunes calabrais qui veulent du travail ».

Neuf villages participent au programme :

Albidona

Aieta

Bova

Caccuuri

Sainte Séverine

San Donato di Ninea

Civita

Sant’Agata del Bianco

Samo et Précacore

Les mises à jour et les candidatures pour le projet seront publiées sur le site Web de la ville.

