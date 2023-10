Il y a quelques années, le propriétaire de cet appartement se trouvait dans la région rurale d’Auvergne en France pendant la semaine tranquille entre Noël et le Nouvel An. Elle se met à parcourir les annonces immobilières en ligne et décide de visiter certaines de ses découvertes à son retour à Paris. «Je n’avais pas l’intention de déménager», insiste-t-elle. “C’était simplement par curiosité.”

C’était jusqu’à ce qu’elle entre dans ce duplex de 1 900 pieds carrés situé dans un immeuble du XIXe siècle sur la rive droite de la ville. Elle avait été attirée par une photo d’un motif presque psychédélique de cubes métalliques imbriqués qui tapissaient les murs du hall d’escalier. “Cela ressemblait à quelque chose d’une boîte de nuit des années 1970”, dit-elle. Mais ce qui l’attirait davantage, c’était l’atmosphère de l’appartement. « Cela m’a donné une très bonne ambiance », se souvient-elle. “C’était très douillet, comme un cocon.”

Gonalons a conçu la banquette personnalisée, les tables jumelles et les chaises de la salle à manger. Les pendentifs sont de Staff Leuchten et les illustrations sont de Pierre Seinturier. Stéphane Juillard

Tout était en état de marche et l’agencement lui convenait largement. Elle fait néanmoins appel à l’un des créateurs les plus en vogue de France, Pierre Gonalons, pour une mise à jour. Il avait récemment fait sensation avec une série d’expositions remarquablement mises en scène de ses collections de meubles et de luminaires dans de grands bâtiments historiques de Paris et de Milan. En septembre, il ouvre son premier showroom aux États-Unis, dans le D&D Building de New York, qu’il partagera avec le fabricant français de papiers peints Atelier d’Offard. Ses créations se caractérisent souvent par un jeu de cercles ou de formes courbes, ainsi que par l’utilisation de matériaux finement travaillés. Une série de luminaires, par exemple, est réalisée en verre de Murano avec un effet moucheté connu sous le nom de Macchia sur Macchia, obtenu grâce à une technique ancestrale.

Pour le propriétaire de cet appartement, Gonalons était le choix évident pour piloter sa transformation. « Il y a toujours quelque chose d’un peu classique dans le travail de Pierre, qui, selon moi, fonctionnerait bien dans ce contexte », dit-elle. “Nous ne partions pas d’une toile vierge.” Ses principales demandes étaient d’ajouter une touche de chaleur et une dose de couleur, et de créer un lien esthétique entre l’escalier et l’autre élément visuel accrocheur de l’appartement : un salon enveloppé dans un revêtement mural panoramique de Gournay peint à la main appelé Jardin japonais. « Même si le décor existant était certes amusant, il manquait de cohérence », note Gonalons.

Le projet correspondait à ses intérêts créatifs. « J’aime quand il y a un peu de fantaisie », dit-il, « et j’aime aussi jouer avec des choses qui sont déjà en place. Je suis convaincu qu’il n’est pas nécessaire de tout supprimer pour redécorer un intérieur.

Les murs du hall d’escalier sont recouverts de plaques de laiton polies et patinées selon un motif de cubes imbriqués. Stéphane Julliard

Gonalons a conservé la cuisine plus ou moins telle qu’elle était, conservant les menuiseries en chêne teinté et les comptoirs en marbre noir et repeignant certains murs en bleu pâle. Il a également choisi de ne pas changer le tapis moucheté d’or dans les escaliers. Dans le salon, il a installé un ensemble de poufs et de fauteuils surbaissés en forme de L recouverts d’un tissu à motif losange de sa propre conception. Pour Gonalons, il a non seulement un effet optique légèrement années 1970, mais évoque également quelques intérieurs légendaires. L’un est le salon Manhattan d’un rouge éclatant de Diana Vreeland, et l’autre une pièce recouverte de cotons imprimés indiens dans la maison londonienne de Lee Radziwill.

Le papier de Gournay a également inspiré la palette. Dans la chambre principale, il a accroché un tissu couleur miel aux murs. Ailleurs, il a choisi des couleurs de peinture largement subtiles, y compris une touche de rose dans le salon.

L’ajout le plus important de Gonalons vient de la cheminée. Le manteau de cheminée était revêtu de grands panneaux de verre églomisés soutenus par un dégradé de feuilles de cuivre, de laiton et d’argent. La teinte s’éclaircit de bas en haut. « Mon idée était de donner l’impression qu’un incendie avait brûlé le miroir en bas », raconte-t-il. Les carrés métalliques constituent également un pont parfait entre les tons aureux du papier peint et l’escalier à motifs.

Dans la cuisine, les armoires en chêne teinté noir sont surmontées de marbre noir Marquina ; les raccords sont de MGS Taps. Stéphane Julliard

Le reste de son intervention était en grande partie décoratif, la salle de bain principale étant le seul espace qu’il a reconfiguré, en réponse à une demande de baignoire. Pourtant, il a plus que fait sa marque en incorporant une multitude de ses propres créations.

Pour sa cliente, le résultat est une extension du confort originel de la maison, avec ce qu’elle appelle « une certaine excentricité dans la décoration ». Ces jours-ci, elle n’aime rien de mieux que de se blottir dans le salon avec un thé. «Quand je suis arrivée, je pensais vivre dans une boîte de nuit», dit-elle en riant. “En réalité, les choses se sont révélées plutôt plus calmes.”

