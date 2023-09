La cafetière K-Slim de Keurig coûte seulement 70 $ chez Best Buy (économisez 60 $)

Même si vous êtes un grand buveur de café, nous pouvons probablement tous convenir qu’il y a un moment et un lieu pour nos rituels de café coûteux et souvent longs. Parfois, vous avez juste besoin d’une dose de caféine pour bouger et le Keurig K-Slim est un moyen d’y parvenir. Et maintenant, il est également disponible à un prix avantageux.

Aujourd’hui seulement, Best Buy vous vendra le K-Slim pour seulement 70 $, un prix qui représente une économie de 60 $ par rapport à celui que vous pourriez normalement devoir payer. Cela en fait l’une des meilleures offres Keurig du marché, et elle est même également disponible dans une plutôt belle couleur bleue.

Cette élégante cafetière Keurig facilite plus que jamais l’obtention de votre dose de caféine matinale. Il peut préparer des tasses de 8, 10 et 12 onces, et l’ensemble du processus ne prend que quelques minutes, vous êtes donc prêt à commencer votre journée plus tôt. Et avec un réservoir de 46 onces, il peut préparer jusqu’à quatre tasses avant de devoir remplir l’eau.

L’une des meilleures caractéristiques de cette cafetière Keurig est qu’elle ne mesure que 5 pouces de large, elle n’encombrera donc pas vos comptoirs, ce qui en fait une excellente option pour les dortoirs ou les bureaux. De plus, il dispose d’une fonction de détartrage intégrée pour l’aider à fonctionner plus longtemps.

