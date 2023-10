Si vous êtes comme moi, la journée ne commence officiellement qu’avec la première gorgée de café du matin. Mais on n’a pas toujours le temps d’attendre devant une cafetière filtre ou une presse française. Si vous recherchez une alternative plus pratique, le Keurig K-Slim peut être la solution parfaite. Cette cafetière en portion individuelle peut vous procurer votre dose de caféine en quelques minutes seulement, et vous pouvez dès maintenant attrapez-le pour seulement 80 $ chez Keurig, ce qui vous permet d’économiser 50$ par rapport au prix habituel. Bien qu’il n’y ait pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible.

Cette élégante cafetière Keurig facilite plus que jamais votre remontant matinal. Il peut préparer des tasses de 8, 10 et 12 onces, et l’ensemble du processus ne prend que quelques minutes, vous êtes donc prêt à commencer votre journée plus tôt. Et avec un réservoir de 46 onces, il peut préparer jusqu’à quatre tasses avant de devoir remplir l’eau.

L’une des meilleures caractéristiques de cette cafetière Keurig est qu’elle ne mesure que 5 pouces de large, elle n’encombrera donc pas vos comptoirs, ce qui en fait une excellente option pour les dortoirs ou les bureaux. De plus, il dispose d’une fonction de détartrage intégrée pour l’aider à fonctionner plus longtemps.

Il convient également de noter que Keurig propose actuellement 25% de réduction sur les accessoires avec le code promo HALLOWEEN23et tu peux économisez 20 % sur les dosettes K-Cup avec le code promo ÉCONOMISEZ AUJOURD’HUI20. Et si vous recherchez davantage d’économies sur les cafetières en portion individuelle, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres Keurig pour encore plus d’offres.