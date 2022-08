La cafetière à tout faire de Ninja est à 120 $ (économisez 80 $)

Il peut être difficile de faire la tasse de café parfaite pour s’adapter aux préférences de chacun, mais avec un machine à cafévous pouvez plaire à tous les buveurs de café de votre maison.

Si vous avez toute une maison d’accros à la caféine, le système CFP201 DualBrew de Ninja pourrait être le moyen le plus simple de garder une maison heureuse – et c’est 80 $ de rabais en ce moment, jusqu’à seulement 120 $ en ce moment chez les deux et Pour un temps limité.

La station de café intelligente Ninja fait une cafetière de 12 tasses de café goutte à goutte classique et une infusion forte pour verser sur de la glace ou faire des lattes et des cappuccinos. Il prépare également des K-Cups au cas où vous auriez des buveurs de café aromatisé ou des amateurs de chocolat chaud. Il y a des K-Cups fabriqués dans à peu près toutes les saveurs de tous les producteurs de boissons chaudes, donc cette machine est destinée à faire au moins une chose que tout le monde dans la maison aime.

Vous pouvez facilement programmer la machine pour qu’elle commence à infuser avant de vous réveiller, puis la garder au chaud jusqu’à ce que le pot soit lancé. Il dispose également d’un réservoir d’eau amovible de 60 onces pour un remplissage facile, ainsi que d’une fonction de nettoyage et de pièces allant au lave-vaisselle afin que vous puissiez garder votre appareil propre et impeccable.

Nous n’avons pas testé ce modèle mais nous sommes généralement de grands fans de la marque Ninja. Le système DualBrew obtient des notes élevées dans les avis des acheteurs sur Amazon et Best Buy.

