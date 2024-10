La caféine pourrait aider à réduire la graisse corporelle et le risque de diabète : étude

Une étude récente publiée dans BMJ Medicine suggère que des niveaux plus élevés de caféine dans le sang pourraient être liés à une diminution de la graisse corporelle et à un risque réduit de diabète de type 2.

L’étude, qui a analysé les données génétiques de près de 10 000 individus, a révélé que les personnes présentant certaines variations génétiques ont tendance à décomposer la caféine plus lentement, ce qui pourrait potentiellement entraîner ces bienfaits pour la santé.

Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats.



Votre habitude de café pourrait être bonne pour votre santé

Quelle est l’histoire Une étude récente a découvert un lien possible entre la quantité de caféine dans votre sang et votre taux de graisse corporelle.



Cette relation pourrait également affecter le risque de développer un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires.



La recherche a été menée par une équipe de l’Institut Karolinska en Suède, de l’Université de Bristol et de l’Imperial College de Londres au Royaume-Uni.

Marqueurs génétiques utilisés pour établir un lien

Publié dans Médecine BMJl’étude a utilisé des marqueurs génétiques pour établir un lien plus définitif entre les niveaux de caféine, l’indice de masse corporelle (IMC) et le risque de diabète de type 2.



Les chercheurs ont découvert que « des concentrations plasmatiques plus élevées de caféine, génétiquement prédites, étaient associées à un IMC et à une masse grasse corporelle totale inférieurs ».



Ces concentrations plasmatiques plus élevées de caféine étaient également liées à un risque réduit de diabète de type 2.

L’impact de la caféine sur le risque de diabète et la graisse corporelle

L’étude a analysé les données de près de 10 000 individus, collectées à partir de bases de données génétiques existantes.



Elle a examiné les variations de gènes spécifiques ou proches de ceux-ci, connus pour être associés à la vitesse à laquelle la caféine est dégradée.



Il est intéressant de noter que les personnes présentant des variations affectant ces gènes ont tendance à décomposer la caféine plus lentement, ce qui lui permet de rester plus longtemps dans le sang, mais ont également tendance à consommer globalement moins de caféine.

Relations causales et implications sur la santé

Les chercheurs ont utilisé une technique connue sous le nom de randomisation mendélienne pour établir des liens de causalité probables entre la présence de ces variations, des maladies telles que le diabète, la masse corporelle et des facteurs liés au mode de vie.



Bien qu’une forte association ait été établie entre les niveaux de caféine, l’IMC et le risque de diabète de type 2 ; aucune association n’est apparue entre le niveau de caféine dans le sang et les maladies cardiovasculaires telles que la fibrillation auriculaire, l’insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux.

Les effets métaboliques de la caféine

Les chercheurs ont suggéré que cette association pourrait être due à la manière dont la caféine augmente la thermogenèse (production de chaleur) et l’oxydation des graisses (transformation des graisses en énergie) dans le corps, toutes deux cruciales pour le métabolisme global.



Cependant, ils ont souligné que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer la cause et l’effet.



L’équipe a déclaré : « Compte tenu de l’apport important de caféine dans le monde, même ses petits effets métaboliques pourraient avoir des implications importantes sur la santé. »