La caféine et le café associés à un risque plus faible de multimorbidité cardiométabolique

Selon une étude, la consommation régulière de café ou de caféine est associée à un risque plus faible de survenue d’une multimorbidité cardiométabolique (MC) publié en ligne le 17 septembre dans le Journal d’endocrinologie clinique et du métabolisme.

Xujia Lu, du Collège médical de Suzhou de l’Université de Soochow en Chine, et ses collègues ont examiné l’association entre la consommation de café, de thé et de caféine et la MC, définie comme la coexistence d’au moins deux maladies parmi le diabète de type 2, la maladie coronarienne et l’accident vasculaire cérébral. L’étude a porté sur 172 315 participants (analyse de la caféine) et 188 091 participants (analyse du café et du thé) exempts de toute maladie cardiométabolique au départ. Parmi 88 204 et 96 393 participants, 168 métabolites ont été mesurés.

Les chercheurs ont observé une association inverse non linéaire entre la consommation de café, de thé et de caféine et le risque d’apparition d’une MC. Les consommateurs d’une quantité modérée de café (trois boissons par jour) ou de caféine (200 à 300 mg/jour) présentaient le risque le plus faible d’apparition d’une MC par rapport aux non-consommateurs ou aux consommateurs de moins de 100 mg de caféine par jour, avec des rapports de risque de 0,519 et 0,593, respectivement.

Des associations inverses ont été observées entre une consommation modérée de café ou de caféine et les risques pour presque tous les stades de développement de la MC, y compris les transitions d’un état sans maladie à des maladies cardiométaboliques uniques et ultérieurement à la MC. Des associations entre la consommation de café, de thé ou de caféine et la MC incidente ont été observées pour 80 à 97 métabolites, y compris les composants lipidiques des acétyles de lipoprotéines de très faible densité, d’histidine et de glycoprotéines.

« Les résultats soulignent que la promotion de quantités modérées de café ou de caféine comme habitude alimentaire chez les personnes en bonne santé pourrait avoir des effets bénéfiques considérables sur la prévention de la MC », écrivent les auteurs.

Plus d’informations :

Chaofu Ke et al., Consommation habituelle de café, de thé et de caféine, métabolites circulants et risque de multimorbidité cardiométabolique, (2024). DOI: 10.1210/clinem/dgae552

