La caféine dans votre sang peut affecter la graisse corporelle et le risque de diabète, révèle une étude : ScienceAlert

Les niveaux de caféine dans votre sang pourraient affecter la quantité de graisse corporelle que vous transportez, un facteur qui pourrait à son tour déterminer votre risque de développer un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires.

Ce sont les résultats d’une étude de 2023 qui a utilisé des marqueurs génétiques pour établir un lien plus définitif entre les niveaux de caféine, l’IMC et le risque de diabète de type 2.

L’équipe de recherche, issue de l’Institut Karolinska en Suède, de l’Université de Bristol au Royaume-Uni et de l’Imperial College de Londres au Royaume-Uni, a déclaré que les boissons contenant de la caféine sans calories pourraient être explorées comme moyen potentiel de contribuer à réduire les niveaux de graisse corporelle.

« Des concentrations plasmatiques plus élevées de caféine, génétiquement prédites, étaient associées à un IMC et à une masse grasse corporelle plus faibles », ont déclaré les chercheurs. a écrit dans leur article, publié en mars 2023.

« De plus, des concentrations plasmatiques plus élevées de caféine, génétiquement prédites, étaient associées à un risque plus faible de diabète de type 2. On estime qu’environ la moitié de l’effet de la caféine sur le risque de diabète de type 2 est médié par la réduction de l’IMC. »

L’étude portait sur des données provenant d’un peu moins de 10 000 personnes collectées à partir de bases de données génétiques existantes, se concentrant sur les variations de gènes spécifiques ou proches de ceux-ci connus pour être associés à la vitesse à laquelle la caféine est dégradée.

En général, ceux qui présentent des variations affectant les gènes – à savoir le CYP1A2 et un gène qui le régule, appelé AHR – ont tendance à décomposer la caféine plus lentement, lui permettant ainsi de rester plus longtemps dans le sang. Pourtant, ils ont aussi tendance à boire moins de caféine en général.

Une approche appelée Randomisation mendélienne a été utilisé pour déterminer les relations causales probables entre la présence des variations, des maladies comme le diabète, la masse corporelle et les facteurs liés au mode de vie.

Bien qu’il existe un lien significatif entre les niveaux de caféine, l’IMC et le risque de diabète de type 2, aucune relation n’a été établie entre la quantité de caféine dans le sang et les maladies cardiovasculaires, notamment la fibrillation auriculaire, l’insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux.

Des études antérieures ont établi un lien entre une augmentation modérée et relative de la consommation de caféine et une meilleure santé cardiaque. un IMC inférieuret la nouvelle recherche ajoute plus de détails à ce que nous savons déjà sur les effets du café sur le corps.

Il est important de garder également à l’esprit que les effets de la caféine sur le corps ne sont pas tous positifs, ce qui signifie qu’il faut être prudent lorsqu’on évalue les avantages de la boire – mais cette dernière étude constitue une étape importante dans l’évaluation de la quantité idéale de caféine. .

« De petits essais à court terme ont montré que la consommation de caféine entraînait une réduction du poids et de la masse grasse, mais les effets à long terme de la consommation de caféine sont inconnus », ont déclaré les chercheurs. expliqué.

L’équipe pense que l’association montrée ici pourrait être due à la manière dont la caféine augmente la thermogenèse (production de chaleur) et l’oxydation des graisses (transformation des graisses en énergie) dans le corps, qui jouent toutes deux un rôle important dans le métabolisme global.

Cependant, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour confirmer la cause et l’effet. Bien que cette étude porte sur un large échantillon, la randomisation mendélienne n’est pas infaillible et il est toujours possible que d’autres facteurs soient en jeu qui n’ont pas été pris en compte dans cette étude.

« Compte tenu de l’apport important de caféine dans le monde, même ses petits effets métaboliques pourraient avoir des implications importantes sur la santé », les chercheurs ont écrit.

La recherche a été publiée dans Médecine BMJ.

Une version antérieure de cet article a été publiée en mars 2023.