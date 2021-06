La CAF va de l’avant avec les projets de Super League africaine malgré l’échec européen

Le football africain va de l’avant avec son projet de lancer une Super League, a annoncé dimanche l’instance dirigeante du continent, malgré l’échec d’un projet similaire en Europe après le tollé général.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a déclaré qu’une Super Ligue africaine, une idée suggérée pour la première fois par le président de la FIFA Gianni Infantino, était nécessaire pour améliorer le jeu sur le continent et le rendre financièrement viable.

« Nous évaluons et sommes en pourparlers préliminaires pour lancer une Super Ligue africaine de la CAF inclusive, largement soutenue et bénéfique », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Nous avons suivi les tentatives de certains grands clubs européens de former une Euro Super League et tirerons les leçons de leur expérience et de leurs pièges. »

Infantino a soulevé l’idée pour la première fois en 2019 en disant qu’il comprendrait 20 clubs membres permanents et d’autres qui se qualifieraient via des compétitions régionales, prédisant que la Super League aurait le potentiel de générer un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars sur un cycle de cinq ans.

Motsepe a déclaré que la CAF, qui est l’organe de contrôle du football africain, doit envisager de nouvelles compétitions pour générer des revenus supplémentaires pour elle-même et ses associations membres et « contribuer également à ce que le football africain devienne compétitif et autonome à l’échelle mondiale ».

Motsepe, qui a pris ses fonctions en mars, a également déclaré que l’image de la CAF devait être améliorée.

« Il y a une mauvaise perception de la CAF concernant son adhésion aux bonnes pratiques de gouvernance, d’audit, éthiques, financières et de gestion », a-t-il déclaré.

« Ces perceptions négatives peuvent, dans une certaine mesure, être confirmées par l’audit incriminant et accablant qui a identifié des transactions et des comportements irréguliers, contraires à l’éthique et inappropriés. »

Motsepe, qui a remplacé Ahmad Ahmad après l’interdiction de son prédécesseur pour fraude, a déclaré qu’il était déterminé à faire en sorte que cela ne se reproduise plus.

Le président Patrice Motsepe veut améliorer le niveau du football en Afrique. Photo de PHILL MAGAKOE/AFP via Getty Images

« La CAF doit être considérée comme un organisme qui adhère à la bonne gouvernance, à l’éthique et aux meilleures pratiques financières et de gestion », a-t-il déclaré.

« Il est également important que la qualité de [our] les compétitions sont compétitives à l’échelle mondiale et attrayantes pour les spectateurs, les téléspectateurs et les parties intéressées en Afrique et dans le monde. »

Motsepe a déclaré que des mesures seraient prises pour améliorer les stades, l’arbitrage et introduire le VAR.

Il y a deux ans, la CAF a annulé un accord de droits de télévision et de marketing d’un milliard de dollars avec Lagardère Sports et est maintenant dans une querelle juridique, qui a vu plusieurs diffuseurs cesser de montrer son contenu.

« Les questions relatives à la CAF et à ses droits médiatiques et de diffusion reçoivent également une attention particulière car il s’agit d’une source importante de financement », a ajouté Motsepe.