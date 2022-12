La CAF salue les performances des équipes africaines à la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La Confédération africaine de football (CAF) est fière des performances des cinq équipes africaines lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, a déclaré le président de la CAF, Patrice Motsepe.

“C’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA qu’une nation africaine se qualifie pour les demi-finales. Notre objectif de faire en sorte qu’une nation africaine remporte la Coupe du monde de football est vivant et à portée de main”, a déclaré Motsepe lors d’un point de presse à Johannesburg mercredi.

Le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Ghana et le Cameroun ont participé à la Coupe du monde 2022 récemment conclue au Qatar.

Il a déclaré qu’ils continueraient à investir dans les écoles de football, les académies de jeunes pour garçons et filles et les infrastructures et installations de football, et qu’ils se sont engagés à améliorer la qualité du football sur le continent, y compris les entraîneurs, les entraîneurs et les arbitres, rapporte Xinhua.

« Nous réalisons des progrès significatifs pour garantir que le football africain soit autonome et compétitif à l’échelle mondiale. Nous continuerons à utiliser le football comme un outil pour unir des personnes de races, de groupes ethniques et de religions différentes et pour contribuer à améliorer les conditions socio-économiques et de vie de tous », a déclaré Motsepe.

