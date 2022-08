La CAF lance une nouvelle Super League pour booster les clubs

La Confédération africaine de football (CAF) a lancé mercredi une nouvelle Super League lucrative de 100 millions de dollars visant à injecter des muscles financiers dans les clubs à court d’argent du continent.

Vingt-quatre clubs, encore à déterminer, participeront à la première édition, qui bénéficie du soutien de l’instance dirigeante mondiale de la FIFA et se jouera entre août 2023 et mai 2024.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui a annoncé la nouvelle compétition, n’a pas précisé si elle remplacerait la Ligue des champions existante de la CAF et la Coupe de la Confédération de deuxième niveau.

« La Super League africaine est une initiative très importante. L’un des problèmes majeurs en Afrique est le financement », a déclaré Motsepe lors du lancement qui s’est tenu dans la ville d’Arusha, au nord de la Tanzanie.

“La Super League africaine est l’un des développements les plus excitants de l’histoire du football africain et l’objectif en termes de ce que nous essayons d’accomplir est très clair, s’assurer que le football interclubs africain est de classe mondiale et rivalise avec les meilleurs le monde.

“Notre intention est d’utiliser les 100 millions de dollars comme prix en argent et de le faire chaque année dans la Super League africaine afin que le club qui gagne reçoive 11,5 millions de dollars”, a-t-il ajouté.

Hamdi Meddeb, le président de l’Espérance Tunis, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, a affirmé avant le lancement que les équipes feraient mieux de ne pas jouer dans la compétition actuelle de haut niveau en raison des coûts.

“L’Afrique est un continent immense et nous devons parfois affréter des vols pour un coût de plus de 100 000 dollars chacun”, a déclaré Meddeb.

“Lorsque nous avons remporté la Ligue des champions (en 2018 et 2019), plus de la moitié du prix a été dépensée en primes et indemnités pour l’équipe et le personnel technique. Ce sont des obligations contractuelles.

Motsepe a déclaré que la CAF utilisera certains des 50 millions de dollars de la Super League pour rendre le football attractif et assurer que les meilleurs joueurs restent en Afrique et améliorer la qualité du sport sur le continent qui a pris du retard sur d’autres parties du monde.

“Chaque des 24 clubs qui participeront au tournoi initial recevront une contribution annuelle de trois millions et demi de dollars pour acheter des joueurs, payer le transport et les transferts de joueurs », a déclaré Motsepe.

Motsepe a lancé un appel à Les gouvernements africains doivent aider à la construction de stades approuvés par la CAF pour s’assurer que chaque club joue son football dans son propre pays.

Tout le monde n’est pas enthousiasmé par la Super League, le propriétaire du Cape Town City FC, John Comitis, l’appelant un “idée super idiote”.

“La Super League va tuer le football interclubs africain”, a-t-il prévenu.

“Vous pouvez éteindre e allume les ligues nationales. »

