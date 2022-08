La CAF exhorte l’UEFA à agir face aux commentaires de la CAN du président de Naples De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis a déclaré qu’il ne signerait pas de joueurs africains à moins qu’ils n’acceptent de ne pas participer à la Coupe d’Afrique des Nations. SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images

La Confédération africaine de football (CAF) a appelé l’UEFA à prendre des mesures disciplinaires contre le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, pour ses propos controversés concernant les joueurs africains.

De Laurentiis a déclaré la semaine dernière qu’il ne signerait plus de joueurs africains à moins qu’ils n’acceptent “de signer une renonciation” pour ne pas participer à la Coupe d’Afrique des Nations (AFCON).

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Napoli n’avait pas le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, maintenant à Chelsea, et le milieu de terrain camerounais Andre Zambo Anguissa disponibles pour plusieurs matchs plus tôt cette année parce qu’ils jouaient à la CAN.

“La CAF est consternée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par le président de Naples, M. Aurelio De Laurentiis sur les joueurs africains et la Coupe d’Afrique des Nations”, a déclaré la CAF. dans un rapport.

“En déclarant publiquement que les joueurs qui signent pour Napoli doivent signer une renonciation dénonçant la participation à la Coupe d’Afrique des Nations comme condition d’emploi”, commente De Laurentiis [are] susceptibles de tomber sous le coup de l’article 14 du Règlement disciplinaire de l’UEFA. La CAF demande donc à l’UEFA d’ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre.”

La CAF estime que les remarques de De Laurentiis sont discriminatoires et se demande si le chef de Naples prendrait la même mesure avec des joueurs d’autres continents.

« Devons-nous supposer que le président de Naples va inclure des conditions restrictives similaires aux joueurs d’Amérique du Sud, d’Asie et d’autres confédérations leur interdisant de jouer dans leurs compétitions continentales qui sont importantes pour le développement et la croissance du football dans le monde ? déclaration continue.

La CAF a souligné l’importance de la CAN et comment elle s’est développée en tant que tournoi au fil des ans.

“La CAF est attachée au rôle que joue le football en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et dans le monde pour rassembler et unir des personnes de cultures, de groupes linguistiques, de races, de groupes ethniques et de religions différents”, a-t-il déclaré.

“La Coupe d’Afrique des Nations est la compétition phare du continent africain et l’une des principales compétitions mondiales de football. Sa dernière édition au Cameroun a été diffusée dans plus de 160 pays et a attiré plus de 600 millions de téléspectateurs.”

La CAN d’un mois a lieu tous les deux ans. La pandémie de coronavirus a forcé le tournoi 2021 à se jouer plus tôt cette année, le Sénégal de Koulibaly remportant le titre.

Initialement prévue en juin 2023, la prochaine édition de la CAN a été décalée début 2024 pour éviter la saison des pluies en Côte d’Ivoire.