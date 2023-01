La cadre supérieure d’Edelweiss partage comment elle concilie maternité et travail

Une mère qui travaille subit beaucoup de défis. Non seulement elle fait face à la culpabilité de laisser son bébé pour retourner au travail quotidien du bureau, mais elle navigue également à travers des doutes dans son esprit quant à sa capacité à gérer la pression du travail. Radhika Gupta, directrice générale (MD) et directrice générale (PDG) d’Edelweiss Asset Management Company, a repris le travail en août 2022, six semaines après avoir donné naissance à un petit garçon. Elle est très active sur les réseaux sociaux et publie souvent des articles sur l’équilibre travail-vie personnelle. Récemment, elle a partagé un article sur la gestion de son petit avec le travail de bureau et a déclaré : “un peu de planification, beaucoup de patience et une attitude de résolution de problèmes font que les choses fonctionnent”.

Mme Gupta s’est rendue sur LinkedIn pour partager une instance. Elle a dit que sa mère avait 21 ans quand elle a eu deux enfants. Mme Gupta, avec son frère, passerait du temps dans une université où sa mère suivait des cours du soir et où les étudiants les garderaient.

En comparant son parcours à celui de sa mère, la PDG a déclaré qu’elle avait la chance d’amener son fils avec beaucoup d’aide. Cependant, un jour, les deux parents ont dû aller travailler, alors elle a trouvé une solution simple pour la même chose. Elle a écrit : “Mais aujourd’hui, nous deux parents avons dû aller travailler, et la situation à la maison était délicate… alors qu’est-ce qu’on a fait ? Amenez Remy, 6 mois, au travail. C’était comme du déjà-vu. Il a roulé , riait et adorait se détendre dans ma cabine pendant que je faisais mes réunions.” Elle a ajouté que ses collègues ont accueilli son fils avec amour et affection.

Mme Gupta a mentionné que la planification et son “rire de bébé” l’aident à se débrouiller en tant que mère qui travaille. “On m’a demandé d’innombrables fois avant d’avoir mon bébé, comment allez-vous faire fonctionner la vie d’une mère et d’un PDG. Je n’avais pas de réponse à l’époque, mais je dirais maintenant, un peu de planification, beaucoup de patience et un l’attitude de résolution de problèmes fait que les choses fonctionnent. Et le rire d’un bébé fait le reste », a-t-elle conclu.

Depuis qu’elle a été partagée, sa publication a reçu plus de 10 000 likes. “Je suis vraiment heureux que vous voyiez comment vous pouviez amener votre fils sur le lieu de travail et gérer les deux si efficacement. J’aimerais que d’autres puissent faire de même”, a déclaré une personne.

“Gratitude Mam et à toutes les mamans qui travaillent. Je voulais juste prendre un moment pour exprimer mon admiration et mon appréciation pour tout ce que vous faites. Être une mère est un travail difficile en soi, mais combiner cela avec un travail à temps plein est vraiment un exploit impressionnant », a ajouté un autre utilisateur.

De nombreux utilisateurs ont également déclaré que Mme Gupta était en mesure de le faire car elle était la plus haute dirigeante de l’entreprise et que de tels avantages ne sont pas disponibles pour tout le monde.

Une personne a dit : « J’aimerais que toutes les jeunes mères aient ce privilège. Dans un monde réel où les gens n’occupent pas des postes aussi élevés, les femmes luttent physiquement et émotionnellement avec leurs jeunes enfants. soins. Et personne ne pense réellement qu’il s’agit d’une mère avec un enfant à la maison.”

“Mon post peut sembler impoli mais honnêtement ce n’est pas une réalité pour 99% des femmes qui travaillent. Personne n’a de place pour mettre un sac à main et encore moins un bébé… le poste de PDG vous permet d’avoir une cabine où vous pouvez vous nourrir, vous changer et même gérer les crises de colère de bébé », a déclaré un autre utilisateur.