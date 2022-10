La Cadillac Celestiq EV de GM coûte 300 000 $ et est personnalisable

Cadillac Célestiq 2024 Cadillac

DETROIT – Cadillac teste les limites de son allure de marque et de son pouvoir de tarification avec la Celestiq 2024 – une grande voiture électrique sur mesure qui commencera à plus de 300 000 $. Le véhicule – dévoilé lundi soir – lance le Moteurs généraux marque dans le segment ultra-luxe contre des goûts de Bentley et Rolls-Royce. C’est quelque chose qu’aucune marque américaine n’a réussi à faire dans les temps modernes. Les dirigeants disent que le véhicule vise davantage à créer une “voiture halo” qui aide à redorer l’image de Cadillac, plutôt qu’à alimenter les ventes ou les bénéfices globaux. Mais, en cas de succès, cela pourrait créer un nouveau modèle commercial à deux unités pour l’entreprise : l’une axée sur les véhicules haut de gamme fabriqués à la main et l’autre sur les modèles produits en série. “C’est un constructeur de marque. C’est un véhicule halo. Cela améliorera la perception de la marque par les gens”, a déclaré Rory Harvey, vice-président mondial de Cadillac, à CNBC. “L’analyse de rentabilisation a évolué et continue d’évoluer, mais il ne s’agit pas uniquement de la voiture. Il s’agit de ce qu’elle fait pour Cadillac et de la façon dont elle élève les autres variantes de Cadillac.”

Harvey a refusé de discuter des marges bénéficiaires du véhicule ou de savoir si la société prévoyait d’ajouter d’autres modèles fabriqués à la main. Les clients pourront personnaliser presque tous les aspects de la garniture intérieure du véhicule, de la couleur extérieure et d’autres éléments non mécaniques. Ils pourront travailler avec des designers et un concierge Cadillac pour personnaliser leur véhicule. “Je ne veux pas voir cela comme une voiture Mary Kay, mais la réalité est que si vous voulez faire une voiture scandaleuse, c’est le but”, a déclaré Michael Simcoe, vice-président du design mondial de GM, citant l’unique “santorini bleu” du Celestiq dévoilé lundi soir. Malgré les inquiétudes croissantes concernant la demande de nouveaux véhicules grand public en raison de la hausse des taux d’intérêt et des prix record, les acheteurs d’ultra-luxe ont continué à dépenser.

Faible production

GM prévoit de ne produire que des centaines de voitures Celestiq par an. Il n’aura la capacité de construire que moins de deux véhicules par jour de travail, a déclaré Harvey. La voiture sera vendue dans le monde entier, les marchés les plus importants devant être les États-Unis et la Chine. Le Celestiq sera disponible sur demande uniquement, avec “un dépôt important” nécessaire pour commencer le processus de construction, selon Harvey. La commande de la voiture commencera plus tard cette année, suivie de la production à partir de décembre 2023, selon GM.

En juin, GM a annoncé qu’il investirait 81 millions de dollars dans son centre technologique de la banlieue de Detroit pour construire à la main le Celestiq – marquant la première fois qu’il produira un véhicule pour les ventes commerciales sur son immense campus à Warren, Michigan. Le véhicule est doté de technologies telles que la suspension pneumatique adaptative, le contrôle de conduite magnétique et la direction arrière pour équilibrer le confort de conduite et les performances de la voiture. Il comprend également 115 pièces imprimées en 3D, dont le centre métallique du volant du véhicule. Cadillac n’a pas vendu de véhicule fabriqué à la main depuis des décennies, mais ses rivaux de Crosstown ont proposé de telles voitures en tant que modèles de performance personnalisés. Stellantide En 2015, Dodge a proposé des constructions de véhicules personnalisés “uniques sur un” pour sa voiture de sport Viper. Depuis 2016, le fournisseur et fabricant sous contrat Multimatic Inc. a produit une voiture de sport GT de 500 000 $ fabriquée à la main pour Moteur Ford qui arrête le véhicule à la fin de cette année. Le Celestiq est le deuxième véhicule tout électrique de Cadillac après le crossover Lyriq mis en vente plus tôt cette année. Ils marquent le début d’une nouvelle gamme de voitures électriques et de VUS pour la marque, qui prévoit de fabriquer exclusivement des véhicules entièrement électriques d’ici 2030.

Technologie

Le Celestiq, qui GM présenté en avant-première plus tôt cette année, est grand. À environ 18 pieds de long et 7 pieds de large, il est plus large et plus long qu’un SUV Cadillac Escalade. Il est basé sur la plate-forme de véhicule électrique Ultium du constructeur automobile, mais avec une structure de voiture exclusive. GM affirme que la voiture devrait parcourir plus de 300 miles sur une seule charge, avec des performances de 600 chevaux, 640 pieds-livres de couple et un temps de 0 à 60 mph de 3,8 secondes. L’autonomie et les performances sont inférieures à celles de certains véhicules électriques de luxe actuels et moins chers, tels que le plus petit Lucid Air à 169 000 $. Il manque visiblement au Celestiq les poignées de porte extérieures. Au lieu de cela, les propriétaires peuvent ouvrir les portes en appuyant sur un bouton ou faire ouvrir les portes automatiquement lorsque le conducteur s’approche du véhicule avec un porte-clés, selon GM.

