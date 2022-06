La cabine téléphonique de l’esprit

CALENDRIER CULTUREL

🎭 Les Tony Awards (Dimanche) : Même pour quelqu’un comme moi, dont le travail consiste à découvrir des tas de culture, il est difficile de voir tous les spectacles de Broadway. (Et si vous ne vivez pas à New York ou à proximité, c’est impossible.) Je suis donc ravi de pouvoir voir les moments forts de comédies musicales comme « Six », « Company » et « The Music Man ». C’est ravi avec un « T » majuscule et ça rime avec… vous comprenez ce que je veux dire.

📚 « L’hôtel Nantucket » (mardi) : Ça ne ressemble pas à l’été à moins que je ne lise un livre d’Elin Hilderbrand, ce que je fais chaque année depuis près d’une décennie. Ils se déroulent principalement à Nantucket et regorgent de secrets, de drames romantiques et de plages. J’ai lu ma juste part de romans impliquant la magie et les dragons, mais la vie sur une île de la Nouvelle-Angleterre me semble souvent plus fantastique que n’importe quoi de George RR Martin.

🎥 « Tête d’araignée » (Vendredi): En parlant d’îles, ce film Netflix basé sur une nouvelle de George Saunders sur des expériences de drogue futuristes se déroule sur l’une de ces belles îles au milieu de nulle part où des choses louches se produisent. Si vous avez besoin d’une forte dose de Chris Hemsworth avant « Thor : Love and Thunder » de cet été, voici où la trouver.