La CAA abandonne Ye, le MRC abandonne un documentaire sur des remarques antisémites

La grande agence artistique hollywoodienne CAA a abandonné lundi Ye, également connu sous le nom de Kanye West, alors que le rappeur et magnat des affaires fait face à des critiques de plus en plus vives pour ses récentes remarques antisémites.

“Je peux confirmer que Kanye n’est pas un client”, a déclaré un représentant de la CAA à CNBC.

Le studio de cinéma MRC a également déclaré qu’il lançait un documentaire sur l’artiste. MRC était derrière des films tels que “Knives Out” et des séries télévisées telles que “Ozark”.

CNBC a contacté l’équipe juridique de Ye pour obtenir des commentaires.

Les décisions interviennent alors que le fabricant de vêtements de sport Adidas fait face à des appels croissants pour mettre fin à sa relation avec Ye.

Au moins trois organisations juridiques ont écrit des lettres à la société allemande pour couper les liens avec Ye en raison de ses récents commentaires antisémites. Adidas reste l’un des rares partenariats restants après avoir été licencié par la marque de produits de luxe Balenciaga La semaine dernière. Sa relation avec JPMorgan Chase également terminé. Ye lui-même avait auparavant abandonné sa relation avec Écart .

“Nous vous appelons à mettre fin à votre silence, à condamner l’antisémitisme obscène de Kanye et à mettre fin à votre partenariat avec lui”, indique la dernière lettre du Forum juridique internationalune organisation représentant plus de 4 000 avocats et militants.

Ye a nargué Adidas, à son tour. “Je peux littéralement dire antisémite s— [to Adidas] et ils ne peuvent pas m’arrêter” West a déclaré dans une vidéo publiée jeudi.

Liora Rez, directrice exécutive de Stopantisemitism.org, a écrit en réponse : “alors je vous demande, le conseil d’administration d’Adidas, pouvez-vous littéralement dire n’importe quoi, ou allez-vous dénoncer l’antisémitisme et arrêter de profiter du sectarisme envers les Juifs ?”

Cela fait suite à une lettre la semaine dernière de la Ligue anti-diffamation exhortant Adidas à rompre les liens avec l’artiste. L’ADL compilé une liste de ce qu’il a jugé nuisibles les récents commentaires de Ye.

CNBC a contacté Adidas à plusieurs reprises. À chaque fois, la société nous a signalé sa déclaration du 6 octobre indiquant que la relation était “en cours d’examen”.

Cependant, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant qu’Adidas ne bouge.

“Nous sommes peut-être au point où Adidas ne peut plus le tolérer”, a déclaré l’analyste de Morningstar David Swartz, notant: “Adidas a négligé beaucoup de bêtises au fil des ans pour garder Kanye heureux et maintenir la relation.”

Sa relation avec Adidas remonte à 2013 et a été une réussite financière et très médiatisée, rapportant à l’entreprise environ 2 milliards de dollars par an, selon Swartz.

Pendant des années, les entreprises ont toléré les explosions de Ye en raison du fait qu’il avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire, mais ces dernières semaines, son comportement est devenu plus incendiaire.

Twitter et Instagram l’ont bloqué pour ses propos antisémites. En réponse, il a accepté d’acheter le réseau de médias sociaux de droite Parler.

–Jim Forkin de CNBC a contribué à ce rapport.